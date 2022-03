Der Draufgänger aus der Industriestadt: Wie Bellingham zum "Crowdpleaser" wurde

Vom jüngsten Debütanten bei Birmingham City zum Leistungsträger bei Borussia Dortmund: Jude Bellinghams Aufstieg verlief steil - und die Entwicklung des ehrgeizigen Mittelfeldspielers ist noch nicht abgeschlossen.

Würde man Fußballfans nach dem spannendsten Spieler von Borussia Dortmund befragen und dabei Erling Haaland als Antwortmöglichkeit ausschließen, eine überdeutliche Mehrheit würde wohl mit "Jude Bellingham" antworten. Der 18-Jährige ist sportlicher Leistungsträger und "Crowdpleaser", also Publikumsliebling, in Personalunion. Weil er grätscht, rennt, Tore schießt. Und weil der impulsive Engländer den mit den Vorstellungen ihres Teams längst nicht immer einverstandenen Fans manchmal durch seine Emotionsausbrüche auf dem Platz aus der Seele spricht - auch wenn er damit zuweilen intern aneckt.

Doch woher nimmt dieser außergewöhnliche junge Mann das Selbstbewusstsein, sich teils mit Gegen- und Mitspielern anzulegen, die sein Vater sein könnten? Und woher kommt die ganz besondere Klasse, die er bereits fußballerisch verkörpert?

Als Kind schaute Bellingham seinem Polizisten-Vater beim Toreschießen zu

Beides hat seinen Ursprung in Birmingham, dieser noch heute von ihrer Industrievergangenheit geprägten Stadt im Zentrum Englands, der durch die britische TV-Serie "Peaky Blinders" - über den Aufstieg einer Straßengang - ein cineastisches Denkmal gesetzt wurde. Dort wuchs Bellingham auf. Dort ist sein Vater Mark, im Hauptberuf Polizist, ein Idol des sogenannten Non-League-Footballs, dem englischen Amateurfußball. Mehr als 700 Tore erzielte Mark Bellingham in seiner 20-jährigen Karriere - oft stand der kleine Jude an der Seitenlinie und sog diese ebenso authentische wie oft raue Fußballwelt auf.

Klick machte es jedoch vergleichsweise spät. Mit sechs Jahren erst fing der kleine Bellingham selbst an, gegen den Ball zu treten. Ab da dauerte es nur zehn Jahre, ehe er sein erstes Profi-Spiel für seinen Heimatklub, den Zweitligisten Birmingham City, absolvierte - als jüngster Spieler der bisherigen Vereinsgeschichte. "Mein Spiel spiegelt meine Herkunft wider", sagte Bellingham einmal in einem Kurzfilm des Spieleherstellers EA. "Es ist der Stil der Arbeiterklasse, denn mein Spiel basiert auf Energie und harter Arbeit."

Es sind keine leeren Worte, er setzt sie in jedem Spiel in die Tat um. Dafür lieben ihn die Fans in Birmingham bis heute - und dafür wird er von den Anhängern des BVB verehrt, die aufmerksam registrierten, dass er nach seinem Wechsel ins Ruhrgebiet sagte: "Ich möchte das Gefühl haben, dass ich ein Teil der Stadt bin, nicht nur ein Teil eines Fußballklubs."

"Jude war schon sehr reif, selbstbewusst und stark, als er aus Birmingham zu uns kam", sagte Dortmunds Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl im vergangenen Sommer nach dem ersten Jahr des Youngsters in Dortmund. "Aber ich finde, dass er bei uns noch einmal eine außergewöhnliche Entwicklung genommen hat." Sein spielerischer Fortschritt war absehbar, deshalb war der BVB überhaupt nur bereit, die gigantische Summe von 25 Millionen Euro für einen Teenager aus der zweiten englischen Liga zu zahlen. Aber die Geschwindigkeit seiner Entwicklung von einem hoffnungsvollen Nachwuchsspieler zu einem absoluten Leistungsträger, die überrascht dann doch. Zumindest fern der Heimat.

Sturm und Drang auf schmalem Grat

In Birmingham dagegen rechnete man damit. So zumindest klang es im Herbst 2021, als Simon Jones, der ehemalige Chefscout der BCFC Academy, sagte: "Jude wäre bei allem erfolgreich gewesen, egal, was er sich ausgesucht hätte. Er hat diesen inneren Antrieb, diesen Hunger, diese Zielstrebigkeit, in allem was er tut, der Beste zu sein." Und das sieht man, wenn er auf dem Platz agiert, als wolle er das Spiel allein gewinnen. Dann grätscht er hinten den Gegner ab, schaltet um und versucht, vorne das Tor zu erzielen. Jugendlicher Sturm und Drang. Nicht immer taktisch sauber, aber für die Zuschauer fast unwiderstehlich.

Auch Marco Rose, der mit dem nach wie vor oft wankelmütig und wenig konsequent auftretenden BVB in seinem ersten Jahr in allen Pokalwettbewerben frühzeitig ausschied, wünschte zuletzt mehr Spieler von der Sorte Bellinghams. Der Grat allerdings, auf dem der Youngster wandelt, ist mitunter schmal. Denn das, wofür ihn Rose schätzt und ihn die Fans lieben, kommt bei den Mitspielern nicht immer gut an. In Glasgow etwa beschwerte er sich zuletzt in derben Worten bei dem wesentlich älteren Nico Schulz, kurz darauf bekam in Augsburg Toptalent Youssoufa Moukoko den Unmut Bellinghams zu spüren.

Jude ist ein mutiger Junge. Ein Draufgänger, der Grenzen auslotet. Michael Zorc

Sein jüngstes Verhalten dürfte auch der Unzufriedenheit über den bisherigen Saisonverlauf geschuldet sein. Ganz aus dem Nichts kommt es nicht. Denn Bellingham war in seiner bisherigen Dortmunder Zeit nie jemand, der ein Blatt vor den Mund nahm. Als ihn der kicker im Herbst 2020 zu seinem ersten Interview in Deutschland traf, sagte er den selbstbewussten Satz, er sei kein Lehrling mehr. "Jude", sagte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc ein Jahr später über einen seiner bemerkenswertesten Transfers, "ist ein mutiger Junge. Ein Draufgänger, der Grenzen auslotet. Aber er lässt seinen Worten auch Taten folgen."

Bellingham - ein Mann fürs Kapitänsamt?

Neben dem eingangs erwähnten Haaland ist Bellingham der werthaltigste Spieler im aktuellen BVB-Kader. Noch bis 2025 läuft sein Vertrag. Nichts deutet aktuell darauf hin, dass eine schnelle Trennung erfolgen könnte - auch wenn er längst kein Geheimtipp in der Branche mehr ist. Natürlich gäbe es für den englischen Nationalspieler einen Markt, doch Bellingham soll mit seiner fußballerischen Qualität und seinem Arbeitsethos ein wichtiger Bestandteil des bevorstehenden Umbruchs beim BVB werden. Erst recht, wenn er sich weiter so schnell entwickelt wie bisher.

Denn zur Wahrheit gehört auch, dass auf dem Weg zum Mannschaftskapitän, den der Ex-Dortmunder Thomas Delaney in Bellingham sieht, noch ein Stück zu gehen ist. Aber wen wundert das bei einem 18-Jährigen, der fast schon naturgemäß noch nicht immer alles richtig macht.