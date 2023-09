Der doppelte Rückschlag für St. Pauli

Der neue Hoffnungsträger war wenige Stunden nach seiner Unterschrift nur in der Zuschauerrolle. Wie dringend nötig der FC St. Pauli Simon Zoller hat, wurde beim 1:1 in Braunschweig abermals sichtbar. Ohne Torjäger sind die hoch gehandelten Hamburger nur Mittelmaß.

Der FC St. Pauli rutschte auch in Braunschweig aus und bangt zudem um Scott Banks, der sich in dieser Szene offenbar schwer verletzte. IMAGO/Susanne Hübner

Die Torflaute wurde nach 354 Minuten ohne eigenen Treffer durch Elias Saad beendet, zum Sieg reichte es gegen einen arg limitierten Gegner dennoch nicht. Zum vierten Mal in Folge schon. Dabei war der Kiez-Klub über die gesamten letztlich gespielten 102 Minuten drückend überlegen, erspielte sich aber im ersten Durchgang zu wenig klare Möglichkeiten heraus und spielte nach dem überfälligen 1:0 nicht konsequent genug auf das zweite oder dritte Tor.

"Wir müssen daraus lernen", sagt Coach Fabian Hürzeler, "und werden das hoffentlich auch." Die Frage ist, mit welchem Tempo der Lerneffekt einsetzt. Denn ganz neu sind die Probleme nicht. Sämtliche vier sieglose Partien, gegen Düsseldorf, Fürth, Magdeburg (jeweils 0:0) und nun in Braunschweig hätte seine Elf angesichts der Möglichkeiten gewinnen können, teilweise auch müssen. Der Coach bemängelt: "Uns fehlt die letzte Konsequenz." Hauke Wahl unterstreicht: "Wir kriegen es momentan nicht hin, so ein Spiel mit dem 2:0 oder dem 3:0 zu entscheiden." Und das ist dann in Summe zu wenig für den geplanten Angriff auf die Spitze.

Bornemann über Zoller: "Er hat bewiesen, dass er auf absolutem Topniveau für Tore sorgen kann"

Wird der am Freitag verpflichtete Zoller nun zum Problemlöser? Auffällig ist einerseits, dass sowohl aus dem Zentrum durch Jackson Irvine und Marcel Hartel sowie über die Außenbahnen von Oladapo Afolayan und vor allem dem formstarken Saad genug Impulse ausgehen, Andreas Albers im Sturmzentrum aber keine für die Spitzengruppe ausreichende Besetzung ist. Zollers Verpflichtung ist so etwas wie der Beleg, dass die Verantwortungsträger das trotz gegenteiliger Beteuerungen auch so sehen. "Wir sind überzeugt, dass Simon uns als Persönlichkeit und Spieler guttun wird und entscheidend verbessern kann", sagt Sportchef Andreas Bornemann, "er hat bewiesen, dass er auf absolutem Topniveau für Tore sorgen kann." Also genau das, was St. Pauli fehlt.

Zoller wird die nun anstehende Länderspielpause zur Integration nutzen, Scott Banks hingegen wird womöglich weit darüber hinaus ausfallen. Der 21-jährige Flügelstürmer verletzte sich im Duell mit Kaan Caliskaner offenbar schwerer. Beim Versuch, den Braunschweiger zu halten, hatte er das Gleichgewicht verloren und sich am Knie verletzt, musste minutenlang behandelt werden. Eine genaue Diagnose steht noch aus, aber Hürzeler ahnt: "Wir befürchten Schlimmes." Es ist der nächste Rückschlag für die ambitionierten Hanseaten.