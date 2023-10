Der doppelte Retter: Steinkötter will sich für höhere Aufgaben empfehlen

Trotz des enttäuschenden Auftrittes beim Tabellenschlusslicht Fortuna Düsseldorf II bleibt Fortuna Köln bis auf Weiteres auf dem Platz an der Sonne. Beim 1:1 gegen die Zweitliga-Reserve stellte Sommer-Neuzugang Justin Steinkötter seine Qualitäten vorne und hinten unter Beweis.

Gleich in doppelter Hinsicht war Justin Steinkötter der Retter von Fortuna Kölns Wochenende. Beim ansonsten enttäuschenden 1:1 gegen das bisherige Schlusslicht Fortuna Düsseldorf II sorgte der Stürmer für die Highlights. Zunächst hatte Steinkötter sein Team früh in Führung gebracht. So schürte er zwischenzeitlich die Hoffnung, dass die Kölner ihre Tabellenführung vor der schwächelnden Konkurrenz noch ausbauen würden können.

Doch vor allem aufgrund der eigenen mangelhaften Leistung wurde daraus nichts. Düsseldorf kam zum Ausgleich und hätte in der Schlussphase sogar das Siegtor erzielt - wenn Steinkötter nicht auf der eigenen Torlinie geklärt hätte. "Das passiert mir als Stürmer auch nicht so häufig", sagte der 24-Jährige nach seiner Rettungsaktion, die der Fortuna den Punkt und die Tabellenführung sicherte. "Wir haben unsere Angriffe zu selten und nicht klar genug durchgebracht. Wir wollten mehr, aber wir müssen uns mal mit einem Unentschieden begnügen", sagte Trainer Markus von Ahlen.

Ein gutes Gefühl

Den Angriff zur Führung hatte Steinkötter in der achten Minute durchgebracht und mit seinem vierten Saisontor eine längere Durststrecke beendet. Seit seinem Doppelpack Mitte August in Paderborn hatte der Stürmer nicht mehr getroffen. "Das war ein gutes Gefühl, mal wieder zu treffen. Es ist schade, dass wir dennoch nicht die drei Punkte mitnehmen. Das ärgert mich ein wenig", sagte der frühere Jugendspieler von Preußen Münster und Borussia Mönchengladbach, der 2018 Torschützenkönig der A-Junioren-Bundesliga West wurde.

Die Fortuna hatte Steinkötter im Sommer vom Drittligisten 1. FC Saarbrücken verpflichtet - als zentralen Baustein der neuformierten Offensive. Der Plan von Trainer von Ahlen sowie Sportchef Matthias Mink geht bislang erstaunlich gut auf. Neben der besten Defensive (fünf Gegentore in neun Spielen) stellt die Fortuna auch die gefährlichste Angriffsreihe (19 Treffer). "Wir verstehen uns untereinander und kommen gut klar, es harmoniert auf jeden Fall. Wir sind flexibel, können die Positionen auch mal tauschen", so Steinkötter. Er selbst sieht sich vor allem in der zentralen Rolle, für die Zuspiele sorgen in der Regel Henri Matter, Stipe Batarilo oder die Außenverteidiger Angelo Langer und Dominik Ernst.

Das unausgesprochene Ziel

In Köln will sich der Angreifer nach einem enttäuschenden Jahr in Saarbrücken wieder für höhere Aufgaben bewerben - mit vielen Toren und dem "maximalen sportlichen Erfolg". Also dem Aufstieg, auch wenn dieses Wort in der Kölner Südstadt noch niemand über die Lippen bringen möchte. "Ich wollte wieder spielen und Spaß am Fußball haben. Ich werde Gas geben, ich möchte mich entwickeln und neues Selbstvertrauen bekommen", so Steinkötter.