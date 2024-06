Es gibt nur wenige Spieler im internationalen Handball-Zirkus, die mit einer derart großen Sprungkraft ausgestattet sind wie Tobias Reichmann - trotz seines Alters. Bei seinem Comeback bei den Rhein-Neckar Löwen überzeugte der Europameister von 2016, die Füchse Berlin haben ihn als Nachfolger für Hans Lindberg unter Vertrag genommen. In der Ausgabe 7 unseres Printmagazins Bock auf Handball verriet er vor einiger Zeit seinen Trick: "Den doppelten Reichmann".

Wenn Tobias Reichmann von Rechtsaußen dem gegnerischen Torwart entgegenfliegt, scheint für ihn das Gesetz der Schwerkraft nicht zu gelten. "Ich esse viel Mais, der verleiht Superkräfte", lachte Tobias Reichmann im Gespräch mit unserem Printmagazin Bock auf Handball. Seine unglaubliche Sprunghöhe erlaubt es ihm, einen besonderen Trickwurf zu perfektionieren:

Der doppelte Reichmann:

Während des Flugs bleibt ihm so viel Zeit, dass er zunächst einmal einen Wurf antäuschen kann, bevor er mit einer zweiten Ausholbewegung zum eigentlichen Torwurf ansetzt. Der gegnerische Torwart kann sich kaum darauf einstellen, zumal dieser bis zuletzt nicht weiß, ob die erste Finte nicht doch ein Torwurf ist.

Spontanität ist für den Schützen Trumpf: "Ich nehme mir diese Art von Wurf nicht vorher vor", berichtet Tobias Reichmann. Sein größtes Problem bei dieser Variante ist allerdings das Zeit-Management. "Der Anlauf muss passen, damit mir auch ein guter Absprung gelingt, um möglichst lange in der Luft bleiben zu können", beschreibt der Außen die besondere Herausforderung bei diesem Wurf und fügt an: "Wenn ich dann das Gefühl habe, diesen Wurf hinzubekommen, dann wende ich ihn spontan an."

Mit der ersten Täuschung gelingt es ihm im Idealfall, den gegnerischen Torwart in die kurze Ecke zu locken, damit dieser so die lange Ecke für einen erfolgreichen Torwurf frei macht. "Trotzdem muss ich natürlich genau schauen, wo der Torwart tatsächlich steht und daraufhin dann entsprechend reagieren", erläutert Tobias Reichmann, der diesen Wurf allerdings nicht gezielt trainiert.

Während seiner Zeit in Kielce hätte er diese besondere Variante das erste Mal ausprobiert. Seitdem gehört sie in sein festes Repertoire. "Natürlich werfe ich auch im Training mal so, aber ich mache davon keine fünf bis zehn Würfe am Stück", berichtet Tobias Reichmann. Wer es nachmachen will, wird allerdings vermutlich einige Übung benötigen.

Tipp von Tobias Reichmann

"Trainiere Deine Sprungkraft, um so langfristig mehr Zeit in der Luft zu bekommen, die für diese Wurfvariante unheimlich wichtig ist. Ich selbst mache sehr gerne Kniebeugen mit viel Gewicht zum Maximalkraft-Training. Und im Anschluss kombiniere ich es gleich mit irgendwelchen Sprüngen. So setze ich die Kraft unmittelbar in Schnelligkeit um."

Hinweis: Dieser Text stammt aus der siebten Ausgabe von Bock auf Handball, die - wie alle früheren Ausgaben - weiterhin im Online-Shop unseres Magazins erhältlich ist. Die aktuelle Ausgabe Nummer 15 ist unterdessen derzeit auch im gut sortierten Zeitschriftenhandel zu finden.

» Einzelhefte im Online-Shop von Bock auf Handball

Bock auf Handball - Ausgabe 15

Das Cover der neuen Ausgabe Nummer 15 von Bock auf Handball BaH

Eine große Bildergeschichte gibt einen exklusiven Blick hinter die Kulissen beim deutschen Topklub SC Magdeburg. Zudem haben wir mit Uwe Gensheimer über sein Karriereende gesprochen, Füchse-Keeper Dejan Milosavljev einen Besuch in Berlin abgestattet, Hendrik Pekeler auf seinem Dachboden zu Hause besucht und mit der deutschen Nationaltorhüterin Dinah Eckerle über das noch nicht ganz normale Chaos zwischen Profisport und Mutterschaft gesprochen.

Highlights in Ausgabe 15 auf 124 Seiten (Erscheinungsdatum 21. Mai 2024)

- mehr als 30 Seiten exklusiv hinter den Kulissen des SC Magdeburg

- Uwe Gensheimer über den Ausklang seiner Karriere

- Dinah Eckerle über Vereinbarkeit von Profisport und Mutterrolle

- Christian Dissinger über seine Karriere und die Nationalmannschaft

- Einer der besten Torhüter der Welt Dejan Milosavljev exklusiv in Berlin

- THW-Star Hendrik Pekeler über die wahren Gründe für sein Aus in der Nationalmannschaft

- Zuhause bei Nils Kretschmer, Deutschlands größtem Handball-Influencer

- und vieles mehr ...

» Ausgabe 15 von Bock auf Handball bestellen

Über Bock auf Handball

Bock auf Handball erzählt interessante Geschichten über die Stars des Handballs. Das Einzelheft gibt es für 7,00 Euro im gut sortierten Zeitschriftenhandel sowie im Online-Shop als Einzelheft - versandkostenfrei in Deutschland - und im Abo. Zudem gab es im vergangenen Jahr ein Sonderheft zum THW Kiel und eines zum Themenbereich Schiedsrichter im Handball.

» Bock auf Handball für 24,95 Euro/Jahr abonnieren!