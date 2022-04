Der doppelte Busquets: Wie Guardiola Rodri funktionieren lässt

Vor Manchester Citys Abwehr hat sich Rodri inzwischen so sehr festgespielt, dass Fernandinho die Skyblues verlassen wird. Was macht den 25-Jährigen so wertvoll?

Vor seinem ersten Champions-League-Finale nach zehn Jahren Abstinenz hatte Pep Guardiola im Frühsommer 2021 die Qual der Wahl. Sollte er Routinier Fernandinho vor seine Abwehr stellen - oder würde dessen rechtmäßiger Nachfolger Rodri die Rolle des alleinigen Sechsers übernehmen? Guardiola erlag seinem Naturell, in besonderen Spielen etwas Besonderes ausprobieren zu müssen, und entschied sich schließlich gegen beide. Champions-League-Sieger wurde Thomas Tuchel, der Katalane hatte sich mal wieder "vercoacht".

Fernandinho ist inzwischen 36 und hat angekündigt, Manchester City im Sommer zu verlassen. Weil Rodri ihm den Rang abgelaufen hat. Auf eine Art und Weise, wie sie eigentlich ganz im Sinne Guardiolas ist. "Es ist nicht gut für einen zentralen Mittelfeldspieler, manchmal überragende Spiele zu haben, zwischendurch aber schwächere Auftritte", sagte der Katalane im Oktober, vier Monate nach dem verlorenen Finale. "Immer eine sieben oder acht von zehn", solch eine Konstanz wünscht sich Guardiola auf dieser Position. Wer hätte gedacht, dass er ausgerechnet bei Atletico Madrid fündig wird?

Rodri kam im Sommer 2019 von den Rojiblancos, bei denen er in der Jugend auch sechs Jahre ausgebildet worden war, nach Manchester. Und überzeugte zunächst nicht. Mal überragend, mal schwächer - mal zehn, mal drei. Mittlerweile spielt Rodri Woche für Woche zwischen sieben und acht und daher auch Woche für Woche in Guardiolas erster Mannschaft.

Der 1,90-Meter-Mann wackelt nicht mehr, es ist ein fester, stabiler Stand. Bereits 31 Länderspiele für die spanische Nationalmannschaft sind eine weitere logische Konsequenz, obwohl in dieser ja auch noch ein gewisser Sergio Busquets spielt, unter Guardiola einst zum Weltklassespieler gereift. "Er ist immer aufmerksam und weiß intuitiv, was wir brauchen", lobt das Trainergenie inzwischen, das für sein Spiel vor allem eines braucht: Ballbesitz.

Casemiro spielt im Offensivspiel seiner Mannschaft eine geringere Rolle als Rodri. kicker

In der laufenden Champions-League-Saison gibt die UEFA für Manchester City, den FC Bayern und Liverpool jeweils ca. 60 Prozent Ballbesitz aus, Citys Halbfinal-Gegner Real Madrid steht durch die Duelle mit den balldominanteren Paris Saint-Germain und Chelsea "nur" noch bei 52 Prozent. Die Passwerte der Männer vor der jeweiligen Abwehr zeigen dennoch: Keiner macht auf diesem Wege so viele Meter wie Rodri.

Schon 1,54 Kilometer an Pässen (0,33 davon progressiv, also über mindestens zehn Meter nach vorne) hat der Anker der Skyblues gespielt, Liverpools Fabinho und der Königliche Casemiro kommen in ihrer Rolle nicht mal auf einen. Selbst der Münchner Kimmich, in den seltensten Fällen alleiniger Sechser und durchschnittlich offensiver eingebunden, kann in diesem Punkt nicht mithalten. Citys Ballzirkulation hat einen klaren Fixpunkt.

Rodri glänzt vor allem durch lange Pässe

Dieser Fixpunkt ist ein Spieler, über dessen 16-jähriges Selbst der Trainer Javier Calleja (zuletzt Deportivo Alaves) im "Guardian" trotz Rodris hünenhafter Statur bereits sagte: "Seine Spielintelligenz war schon damals seine große Stärke." Das Spiel zu verlangsamen oder schlagartig zu beschleunigen, das habe Rodrigo Hernandez Cascante früh verstanden wie kaum ein anderer.

Und so fällt bei einem genaueren Blick auf seine Passwerte auf, dass er den Ball nicht einfach nur zum wenige Meter entfernten Nebenmann weiterschiebt, wie man es im Guardiola-System möglicherweise annehmen könnte. Rodri spielt mit 14,7 pro Spiel beinahe so viele lange Pässe wie Casemiro und Fabinho zusammen - wobei ins Auge sticht, dass der Citizen trotz Kimmichs noch deutlich höherem Maximalwert eine bei dieser Frequenz unerreichte Erfolgsquote hat.

Beeindruckende Werte: Fast jede Rodri-Verlagerung kommt an. kicker

Rodri kurbelt Citys Spiel also nicht nur mit reichlich Passkilometern an, er verlagert es auch - deutlich. Mit einer famosen Zuverlässigkeit. Und ist seiner Statur zum Trotz dabei keine Pressingfalle wie etwa Casemiro. Die Skyblues verlassen sich sogar auf sein Passspiel, wenn sie unter Druck geraten. Natürlich könnten sich Spieler wie Bernardo Silva oder Kevin De Bruyne auch freidribbeln oder -tanken. Doch Pässe von Rodri sind die sicherste Variante. Und Guardiola mag Sicherheit.

"Wenn wir den Ball haben, kann der Gegner schon mal kein Tor schießen", predigte der große Johan Cruyff einst vor. Und sein Schüler Guardiola predigte es nach. Passkilometer und Passquote - der Katalane scheint seinen neuen Busquets allmählich gefunden zu haben. Oder vielmehr den doppelten Busquets, rein körperlich. An dieser Stelle begann lange Zeit auch eine gewisse Problematik.

Eine Busquets-Parallele, die das ganze Team fordert

"Ich versuche viel von ihm zu lernen", räumte Rodri einmal unverhohlen ein. Womit er vermutlich nicht auf einen gewissen Nachteil anspielte, den der etwa zehn Kilo leichtere Schlaks Busquets mit sich bringt, wenn eine Guardiola-Mannschaft den Ball dann mal doch nicht hat. Besonders in England hatten sie sich natürlich gewundert, dass ein Mann wie ein Baum seine Schwächen im Spiel gegen den Ball hat. Und auch die Statistik belegt: Fabinho (viermal pro Spiel) und Casemiro (3,49) tacklen wesentlich öfter als ihr himmelblauer Gegenpart, der Bälle durch cleveres Stellungsspiel lieber abfängt als ergrätscht (2,64 Mal pro Spiel gegenüber 2,15 und 2,17 Mal). Das schafft Rodri allerdings nicht alleine.

In puncto Tacklings und abgefangene Bälle agiert Rodri komplett ausgeglichen. kicker

Als er auf dem Platz nämlich noch mehr auf sich alleine gestellt war, wurde Rodri gerade bei gegnerischen Gegenangriffen häufig überrumpelt. Ohne den Ball am Fuß ließ er Handlungsschnelligkeit und Mobilität vermissen und Fernandinho zwischenzeitlich immer mal wieder zum Stammspieler werden.

"Er wollte mehr tun als das, was wir von ihm erwarteten", erinnerte sich auch Calleja an die Momente, in denen sich Rodri mal wieder von seiner Position locken und die Restverteidigung seiner Mannschaft regelrecht im Stich ließ. "Aber irgendwann fand er die Balance und lernte, immer dort zu sein, wo er sein musste", ergänzte Calleja mit Hinblick auf Rodris Entwicklung unter Guardiola.

Und die ist speziell dem Trainer zu verdanken, der seine (Rest-)Verteidigung wie einst um Busquets auch enger um Rodri zusammenrückte, dem es so leichter gemacht wurde, an den richtigen Stellen aufzutauchen oder seine Nebenleute so zu dirigieren, dass diese die Lücken schließen. Rodris Spiel ist ein Balanceakt. Und eine Frage des Teams.

Real Madrid - für Rodri ein Mismatch?

Doch welches Team wird Guardiola gegen Real aufbieten, zunächst im Hinspiel am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker)? Zumal die Königlichen von der Herangehensweise keine Mannschaft sind, die sich an Rodris Pressingresistenz die Zähne ausbeißen wird - sondern vielmehr eine, die mit Hingabe testet, ob er in Umschaltmomenten nicht doch noch zu einer Schwachstelle isoliert werden kann.

Obwohl seine Gegenspieler die 1,90 Meter des doppelten Sergio Busquets nur gelegentlich zu spüren bekommen, hat Guardiola in dieser Hinsicht aber eines gelernt: Spielt Rodri mal nicht, spürt das Manchester City.