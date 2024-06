Der Donnerstag beim DFB: Foto, Training, Umzug, PK

Die Vorbereitungen auf das EM-Eröffnungsspiel gehen beim DFB-Tross in die heiße Phase. Am Donnerstag steht der Umzug Richtung München an - und ein Foto wird nachgeholt.

Julian Nagelsmann hat einen PK-Termin, Emre Can darf mit aufs Mannschaftsfoto des DFB. imago images (2)

Nur noch eine Trainingseinheit, nur noch eine Pressekonferenz, nur noch einmal schlafen: Am Freitag eröffnet die deutsche Nationalmannschaft die EM 2024 in München - fast sechs Jahre nachdem das Turnier nach Deutschland vergeben worden war. Was steht bis dahin beim DFB noch auf dem Programm?

An diesem Donnerstag bittet Bundestrainer Julian Nagelsmann im Teamquartier in Herzogenaurach um 11 Uhr zum Abschlusstraining, vorher wird aber noch das offizielle Mannschaftsfoto für die EM nachgeholt. Das war eigentlich schon am Mittwochvormittag geplant gewesen, vom DFB aber verschoben worden.

Später war klar, warum: Weil Aleksandar Pavlovic wegen eines Infekts die EM verpassen wird, nominierte Nagelsmann Emre Can nach, der allerdings erst am Abend eintraf. Mit dem Kapitän von Borussia Dortmund, der als Back-up von Robert Andrich nun die zweite echte Sechs im Aufgebot ist, besteht dieses weiterhin aus 26 Spielern.

DFB hält Regeln bei PK an - anders als in Katar

Am Nachmittag zieht der DFB-Tross dann um. Mit dem Bus geht es rund 180 Kilometer gen Süden nach Unterschleißheim vor den Toren Münchens, wo Nagelsmanns Auswahl ihr Teamhotel beziehen wird. In der Allianz-Arena - die während der EM offiziell Munich Football Arena heißt - trifft Deutschland am Freitag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) auf Schottland.

Nagelsmann hat dort bereits am Donnerstag einen Termin: Um 18.45 Uhr steht er gemeinsam mit seinem Kapitän Ilkay Gündogan auf der Abschluss-Pressekonferenz den Medienvertretern Rede und Antwort. Bei der WM 2022 in Katar hatte der DFB vor dem Spanien-Spiel (1:1) nur den damaligen Bundestrainer Hansi Flick zur PK geschickt und damit gegen FIFA-Regeln verstoßen. Auch die UEFA schreibt vor: "Am Vortag jedes Spiels muss jede Mannschaft eine Medienkonferenz im Stadion, in dem das Spiel stattfindet, abhalten. Bei jeder Medienkonferenz vor dem Spiel müssen der Cheftrainer und mindestens ein Spieler anwesend sein."