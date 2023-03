Der Dienstälteste geht von Bord: Mühling verlässt die Förde

Nach sieben Jahren ist Schluss bei der KSV. Alexander Mühling verlässt Holstein Kiel zum Saisonende.

Im Sommer 2016 heuerte Mittelfeldspieler Alexander Mühling (30) bei Holstein Kiel an, wechselte vom SV Sandhausen zur KSV. Nun werden sich am Ende der Saison die Wege der Störche und des ehemaligen Mönchengladbachers und Leverkuseners trennen. Der gebürtige Oberhausener wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern, wie die Norddeutschen am Montag bekanntgaben.

Mit aktuell 176 Einsätzen und 38 Toren ist Mühling der Spieler mit den meisten Spielen und Treffern in der Zweitliga-Historie der Kieler. In dieser Spielzeit bestritt er 17 Punkt- und ein DFB-Pokalspiel für die KSV.

"Alexander hat sich in den vergangenen sieben Jahren große Verdienste um Holstein Kiel erworben und mit seinen guten Leistungen zum sportlichen Erfolg unseres Vereins beigetragen", wird Uwe Stöver, Geschäftsführer Sport der KSV Holstein, auf der Vereinswebsite zitiert. "Wir wünschen Alexander für seine Zukunft alles Gute und viel Erfolg auf seinem weiteren sportlichen Weg."

Es war die mit Abstand längste, prägendste und schönste Station meiner bisherigen Karriere. Alexander Mühling

"Als ich vor knapp sieben Jahren zu Holstein gewechselt bin, hätte ich nicht erwartet, dass ich so lange im Verein bleiben würde. Es war die mit Abstand längste, prägendste und schönste Station meiner bisherigen Karriere. Ich durfte viele besondere Momente wie zum Beispiel den Zweitliga-Aufstieg 2017, die Relegationsspiele gegen den VfL Wolfsburg 2018 und den 1. FC Köln 2021 sowie die einzigartige DFB-Pokal-Saison 2020/21 miterleben, wofür ich sehr dankbar bin", sagt Mühling selbst über seine Zeit im hohen Norden.

Mühling sucht neue Herausforderung

"Nach vielen Jahren in Kiel habe ich nun allerdings den Wunsch, mich noch einmal verändern zu wollen und eine neue Herausforderung zu suchen. Bis dahin werde ich aber weiterhin alles dafür geben, gemeinsam mit der Mannschaft in den verbleibenden Saisonspielen so erfolgreich wie möglich zu sein und einen gelungenen Abschluss der aktuellen Spielzeit zu schaffen", so der dienstälteste Spieler des KSV-Kaders. Wohin es Mühling zieht, ist noch nicht bekannt.