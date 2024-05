Der Dienstälteste bleibt: Theuerkauf verlängert in Heidenheim

Der gemeinsame Weg von Norman Theuerkauf und dem 1. FC Heidenheim ist noch nicht zu Ende. Der 37-Jährige bleibt dem FCH ein weiteres Jahr erhalten.

Einzig Torhüter Kevin Müller kann Norman Theuerkauf in Sachen Treue zum 1. FC Heidenheim das Wasser reichen. Seit dem 1. Juli 2015 stehen die beiden Routiniers bei den Brenzkickern unter Vertrag - nun zog Letztgenannter auch im Hinblick auf die Dauer des Arbeitspapiers nach.

Große Bedeutung "auf als auch neben dem Platz"

Denn während Müller im Sommer 2020 um fünf Jahre beim FCH verlängert hatte, nahte bei Theuerkauf das Ende seines ursprünglichen Kontrakts zum Ende der laufenden Saison. Am Freitagnachmittag aber verkündete der momentane Tabellenzehnte die erneute Verlängerung mit dem Routinier, der laut Robert Strauß, Bereichsleiter Sport, "in den letzten Jahren, wie auch jetzt in unserer ersten Bundesliga-Saison, erneut bewiesen hat, wie wichtig er für unsere Mannschaft sowohl auf als auch neben dem Platz ist."

260 Spiele absolvierte Theuerkauf bislang für die Heidenheimer, denen er sich 2015 ablösefrei von Eintracht Braunschweig angeschlossen hatte. "Nach all den Jahren" fühle er sich "hier absolut zu Hause" und sei dementsprechend "mehr als glücklich darüber, nach unserer Wahnsinnssaison ein weiteres Mal zusammen mit dem FCH in der Bundesliga angreifen zu dürfen - mit dem Ziel, erneut die Klasse zu halten."

Theuerkauf vor Einzug in Heidenheims Top-5

Damit bietet sich dem Defensiv-Allrounder, der in dieser Saison bislang in 24 Pflichtspielen zum Einsatz gekommen ist (zwei Assists), auch die Gelegenheit, in Heidenheims Rekordspieler-Liste weiter nach oben zu klettern. Als derzeit Sechstplatzierter fehlen Theuerkauf noch fünf Einsätze, um mit Alper Bagceci gleichzuziehen und erster Verfolger von Mitspieler Müller (aktuell 286 Einsätze) zu werden. Ganz oben thront indes weiterhin - und wohl uneinholbar - FCH-Legende Marc Schnatterer (457 Einsätze).