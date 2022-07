Der "dicke Fisch" Frederik Lach: Schwarz-Weiß Essen wird in 3. Liga fündig

In der vergangenen Saison spielte Frederik Lach noch für den SC Verl in der 3. Liga, ab sofort steht der Abwehrspieler zwei Klassen tiefer beim ETB Schwarz-Weiß Essen im Kader. Für den 25-Jährigen eine bewusste Entscheidung, für Essen ein "Transferhammer".

Frederik Lach ist zurück beim ETB Schwarz-Weiß Essen. Der 25-jährige Verteidiger kommt vom SC Verl, mit dem er jüngst in der 3. Liga spät den Klassenerhalt feierte und dort in den letzten beiden Spielzeiten zwölfmal aufgelaufen war. Der ETB spricht von "einem Transferhammer" und ist sich sicher, mit Lach einen "dicken Fisch" geangelt zu haben.

Auf der Internetseite seines neuen Klubs begründet Lach den Wechsel in die Oberliga: "Ich bin jetzt 25 Jahre alt und habe in den letzten Jahren sehr viel in den Fußball investiert und mein Leben komplett dem Fußball untergeordnet. Ich habe aber auch noch andere Interessen und wollte mich jetzt umorientieren und zusätzlich auch zurück in die Heimat kommen." Sein Studium stehe jetzt an erster Stelle.

Als sich sein Jugendverein bei ihm meldete sei das für Lach ein "Jackpot" gewesen. Weiter sagt der Neuzugang: "Beim ETB hat man in den letzten Jahren durch den neuen Vorstand wieder Stabilität reinbekommen und der Verein will jetzt auch sportlich richtig etwas aufbauen. Ich sehe mich da auf jeden Fall auch in der Verantwortung, dem Trainerteam unter die Arme zu greifen und zu helfen. Wir wollen den Leuten in der nächsten Saison auf dem Platz etwas bieten und dann auch über die Spielzeit hinweg die Zuschauerzahlen langsam erhöhen", so Lach, der nach eigenen Angaben etwas melancholisch wurde, als er nun nach vielen Jahren erstmals wieder den Rasen des Essener Uhlenkrug betreten hatte.