Der DHB darf jetzt bitte nicht falsch abbiegen

Die ersten Auftritte der deutschen Nationalmannschaft nach der Handball-WM haben Bob Hanning erzürnt. Warum der DHB nicht falsch abbiegen darf und die Talente schleunigst mehr in den Mittelpunkt rücken muss, beschreibt der Füchse-Boss eindrücklich in seiner neuen kicker-Kolumne.

Ich bin gerade wirklich sauer. Über 12.000 Zuschauer kamen zum zweiten Spiel binnen weniger Tage gegen Dänemark (21:28), doch wäre Jogi Bitter nach dem Spiel nicht verabschiedet worden, wäre wohl gar nicht mehr der Funke übergesprungen. Dass die B-Besetzung der Dänen vielleicht sogar stärker ist als wir will ich gar nicht verhehlen, aber die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind und wie wir wieder zur Tagesordnung übergehen, gefällt mir überhaupt nicht.

Wir waren in allen Belangen unterlegen. Wenn ich sehe, wie die Dänen im Vergleich zu unserer Mannschaft gebrannt haben, dann waren das Welten. Hinterher höre und lese ich, dass wir aus diesen Spielen "gelernt" haben. Ich sage ehrlich: Wir haben gar nichts gelernt. Einzig unsere U-21-Junioren haben mir an diesem Tag Freude gemacht. Nicht nur der Sieben-Tore-Erfolg in Hamburg (32:25) hat mich begeistert, sie haben Dänemark in ihren zwei Spielen über 120 Minuten nicht den Hauch einer Chance gelassen.

Die Frage, die man sich stellen muss: Warum haben bei uns nicht Talente der U-21-Auswahl - wie es bei den Dänen der Fall war - im zweiten Vergleich Einsatzminuten im A-Team erhalten? Ich bin bei Max Beneke, Nils Lichtlein und Renars Uscins, könnte die Liste aber durchaus um ein, zwei Spieler ergänzen. Sie hätten es verdient gehabt und könnten für eine neue Generation stehen. Warum machen wir das nicht?

Wir waren bei der letzten WM mit dem fünften Platz sicherlich "best of the rest". Damit waren wir zufrieden und das war auch in Ordnung so. Sich nur auf die Heim-EM und das fantastische Publikum zu verlassen, wird allerdings definitiv zu wenig sein. Wir werden in diesem Sommer, da bin ich mir ziemlich sicher, den WM-Titel bei den U-21-Junioren feiern können. Wir haben da einmal mehr einen Ausnahme-Jahrgang, der das Heim-Turnier (20. Juni bis 2. Juli) dominieren kann.

Tut mir bis heute weh, dass die Idee mit Prokop nicht funktioniert hat

Die folgende Heim-EM 2024 und die Heim-WM 2027 der Männer folgen in unserem Jahrzehnt des Handballs. Spätestens bis zur WM muss es uns gelungen sein, etwas Neues auf die Beine zu stellen. Es tut mir bis heute weh, dass die Idee mit Christian Prokop als Bundestrainer und die damit verbundene Veränderung nicht funktioniert hat. Die Gründe, zu denen ich auch meine eigene Meinung habe, waren vielfältig.

Wir müssen sehen, dass wir unsere Talente - gerade auch im Rückraum - in der Bundesliga verstärkt ins Spielen kriegen. Auch bei den deutschen Top-Klubs. Wir müssen noch mehr Anreize schaffen für die Vereine, denen nicht nur der sportliche Erfolg, sondern auch die Entwicklung der Nationalmannschaft wichtig ist. Es braucht eine Strukturänderung bis hin ins Jugend-Regelwerk. Zu lange darf das nicht mehr dauern.

Wichtig wird es sein, jetzt aufzuwachen. Weil wenn das Jahrzehnt des Handballs nicht genutzt wird, dann sind Beschwichtigungen und Rückwärtsdenken dafür verantwortlich gewesen.

Bob Hanning (55) hat die Füchse Berlin von der 2. Liga bis in die Champions League geführt, den DHB in acht Jahren als Vizepräsident auf links gedreht und einen Spiegel-Bestseller (Hanning. Macht. Handball.) geschrieben. In seiner Kolumne analysiert er für den kicker die Geschehnisse rund um Nationalmannschaft und Bundesliga.