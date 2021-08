Der DFB lockt Gerland

Hermann Gerland könnte schon bald zum Mitarbeiterstab von Bundestrainer Hansi Flick gehören. Beide haben bis zum Ende der vergangenen Saison schon beim FC Bayern zusammengearbeitet.

Nach der Saison 2020/21 war für beide Schluss beim FC Bayern München. Hansi Flick (56) hörte als Chefcoach auf, Hermann Gerland (67) trat im Zuge dieser Personalie als einer seiner Assistenten ab. Doch während Flicks neue Aufgabe als Bundestrainer schon feststand, war Gerlands Zukunft unklar. Er werde weiterhin im Fußball aktiv bleiben, hatte Gerland seinerzeit angekündigt, an eine Verrentung wollte er noch nicht denken. Nun zeichnet sich eine Fortsetzung seiner Karriere ab. Und es ist nur logisch, dass Flick und Gerland weiter kooperieren, weil beide Fußballlehrer eine hohe Wertschätzung verbindet.

Gerland, ein anerkannter Fachmann mit einem sicheren Blick für Talente, soll in den Stab der Mitarbeiter Flicks aufgenommen werden. Im Scouting wurde soeben eine Stelle frei, da sich Thomas Schneider (48) mit sofortiger Wirkung vom Verband verabschiedet hat, anderthalb Jahre früher als vereinbart. Gerlands Rolle ist allerdings noch nicht exakt definiert, abschließende Gespräche müssen noch geführt werden.

Gerland absolvierte in zwölf Profijahren 204 Bundesligaspiele für den VfL Bochum, den er 1985 für drei Spielzeiten als Trainer übernahm. Es folgten die Stationen in Nürnberg, bei Tennis Borussia Berlin, in Bielefeld und Ulm, ehe er ab 2001 beim FC Bayern sesshaft wurde. Insgesamt arbeitete er 25 Jahre für den Rekordmeister im Amateur- und Jugendbereich sowie bei den Profis.

Gerland wäre der zweite altbekannte Partner an Flicks Seite beim Verband. Danny Röhl (32) ist dem neuen DFB-Chefcoach ebenfalls von München nach Frankfurt gefolgt und hat seine Tätigkeit als Assistent schon gestartet.