Der DFB-Auftakt und die Halbzeit-Führung: Aller schlechten Dinge sind drei

Bei Deutschlands 1:2 zum WM-Auftakt gegen Japan ist es zu einer Rarität gekommen. Als Schiedsrichter Ivan Barton den 90 Minuten von Al-Rayyan mit dem letzten Pfiff des Nachmittags ein Ende setzte, waren aller schlechten Dinge drei.

Die Zahlen sprachen eine ziemlich deutliche Sprache. Als Deutschlands WM-Auftakt gegen Japan Geschichte war, standen auf der Seite der DFB-Auswahl nicht nur 74 Prozent Ballbesitz zu Buche, sondern auch 26:12 Torschüsse. Zur Wahrheit gehörte allerdings auch, dass der deutschen Mannschaft die Partie im Laufe der zweiten Hälfte entglitt.

Je länger das Spiel dauerte, desto mehr verlor Deutschland den Zugriff. Die Konsequenz nach dem 1:0 durch ein Elfmetertor von Ilkay Gündogan: zwei Gegentreffer, für die zwei Bundesligaspieler verantwortlich waren. Erst markierte der Freiburger Ritsu Doan mit Anbruch der Schlussviertelstunde das 1:1 - und nur sieben Minuten später war es der Bochumer Takuma Asano, der Manuel Neuer im kurzen Eck überwand und Japan zum Sieg schoss.

So verlor die DFB-Elf nach dem 0:1 gegen Mexiko bei der WM 2018 und dem 0:1 gegen Frankreich bei der EM 2021 nicht nur zum dritten Mal in Folge ein Auftaktspiel bei einem großen Turnier - sie sorgte auch für eine Rarität: Erst zum dritten Mal in der WM-Geschichte ging Deutschland nach einer Halbzeitführung als Verlierer vom Feld. Das war dem DFB-Team zuvor lediglich 1938 und 1978 passiert.

Beim ersten Mal, als die Endrunde in Frankreich ausgetragen wurde, gab die Mannschaft des damaligen Bundestrainers Sepp Herberger ein 2:1 aus der Hand und verlor durch drei Gegentore nach der Pause 2:4 gegen die Schweiz. Und bei der Endrunde, die 1978 in Argentinien ausgespielt wurde, kam es zu jener Partie, die als Schmach von Cordoba in die Geschichtsbücher einging. Gegen Österreich führte Deutschland nach 45 Minuten mit 1:0 - am Ende stand es 2:3.