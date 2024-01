Der deutsche Weg im Kampf um einheitliche Finanzregeln im europäischen Fußball

Im Ringen um effektive Finanzregeln reicht die DFL einen neuen Vorschlag bei der UEFA ein. Die Verhandlungen darüber beginnen jetzt.

Mit härtesten Bandagen rangen die verschiedenen Interessengruppen 2021 und 2022 um die Neuauflage von Financial Fairplay (FFP), die neuen Regeln der UEFA zu finanzieller Nachhaltigkeit. Erste Vorschläge sahen, getrieben von dem Eindruck pandemiebedingt fehlender Einnahmen, eine vollständige Öffnung für Investorenzuschüsse vor. Nicht zuletzt dank deutscher Initiativen kam es nicht zum Endstadium des Turbokapitalismus im europäischen Fußball - gewiss auch aus Eigennutz, schließlich stellen die Klubs hierzulande wegen der 50+1-Regel eine eingeschränkte Spielwiese für externe Geldgeber dar. Damit die Bundesliga international wettbewerbsfähig bleibt, wagte die Deutsche Fußball-Liga unter dem für das Thema zuständigen Dr. Marc Lenz einen neuen Vorstoß für einen deutschen Weg.

Ende Januar soll über DFL-Vorschlag weiterdiskutiert werden

Die DFL habe "bereits konkrete Vorschläge zu zusätzlicher internationaler Regulierung und insbesondere einer absoluten Kostenobergrenze eingereicht", hatte der Liga-Geschäftsführer, seit Juli 2023 gemeinsam mit Dr. Steffen Merkel im Amt, im Dezember im kicker-Interview erläutert. "Internationale Fehlentwicklungen müssen gemeinsam mit der UEFA als starkem europäischen Dachverband angegangen werden - im Interesse des gesamten europäischen Fußballs und insbesondere auch für eine positive Zukunft finanziell vernünftiger Ligen und Klubs", fordert Lenz. Die nächsten Wochen werden vorentscheidend sein. Ende Januar soll über den Vorschlag weiterdiskutiert werden in einem Gremium, das der UEFA-Klublizenzierungskammer vorgelagert ist. Diese Kammer wiederum ist formal für das Thema zuständig. Mit dem Vorstandssprecher der Frankfurter Eintracht, Axel Hellmann, und Lenz als Vertreter der europäischen Ligen gehören ihr zwei Deutsche an. Auf deren Wirken, Einfluss und Argumentation wird es letztlich ankommen.

Podcast Woran misst man Erfolg im Fußball? (mit Thomas Broich) Thomas Broich, Fußballer des Jahrzehnts in Australien, über den Asien Cup, warum Erfolg nicht nur mit Titeln zu tun hat und welchen Rat er als Leiter Methodik bei Hertha BSC Nachwuchsspielern mitgeben möchte. Außerdem: Ein enttäuschter Bob Hanning nach der Handball-EM, Vertessen beim Medizin-Check in Berlin und Super Bowl-Stress für Taylor Swift. alle Folgen

Inwieweit sie Gehör finden? Das ist die große Frage. Speziell die Klubs mit den Geldgebern, denen es weniger um Wirtschaftlichkeit sondern mehr um Sportswashing geht, etwa Staatsfonds, haben freilich kein Interesse an einer weiteren Regulierung. Von ungefähr kommt es nicht, dass Manchester City mit Abu Dhabi im Hintergrund, der FC Chelsea, als er noch unter Obhut des russischen Oligarchen Roman Abramovich stand, oder Paris St. Germain, gepampert vom Emirat Katar, Ärger mit den Finanzregeln hatten respektive haben. Allerdings: PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi ist auch Vorstands-Chef der Großklubvereinigung ECA, und deren guten Willen wiederum braucht die UEFA zwingend für ihr Premiumprodukt Champions League.

Prozentuale Obergrenze der Kaderkosten sinkt ab 2025

Bereits bei den letzten Verhandlungen kam es zu harten Debatten. Die Deutschen durften als Achtungserfolg eine prozentuale Obergrenze der Kaderkosten für sich reklamieren. So dürfen ab 2025 nur noch 70 Prozent der fußballbezogenen Einnahmen ins kickende Personal fließen, zuvor wurde diese Grenze stufenweise über 90 und 80 Prozent abgesenkt für einen sachten Übergang.

Allerdings birgt die Gleichung natürlich auch Fallen, speziell bei den Trainerstäben und dem medizinischen Personal. So fließt beispielsweise nur das Gehalt des Cheftrainers in die Berechnung ein, das der Vielzahl an Assistenten nicht. Und gerade beim sogenannten Staff aus allerhand Experten, vom Ärzteteam bis zum Scouting, gehen die Ausgaben eben auch weit auseinander. Natürlich nicht zu vergleichen mit den Summen für einen Topstar, aber (vermeintliches) Kleinvieh kann eben auch Mist machen.

Zudem hat die Vergangenheit bereits gezeigt, dass diverse Klubs ihre Transfererträge über Leihspieler-Armeen künstlich aufblasen. Das Schema: Ein Champions-League-Klub holt für wenig Geld ein Talent, verleiht es zu einem Mittelklassevertreter und hofft, es so gewinnbringend zu verkaufen. Zwar wird das Gehalt für das Talent gemäß den aktuellen Regeln in die Klubausgaben für Spieler eingerechnet. Doch ob der neuerlichen Steigerung der Transfersummen lassen sich durchaus veritable Erträge erzielen, zumal in Masse. Daneben konterkarieren die Entwicklungen der Großen hin zu Mehrfach-Klubeigentümern die Bemühungen. Borussia Dortmund etwa konkurriert auf dem Transfermarkt, speziell auf dem für die ganz hoch veranlagten Talente, längst nicht mehr mit dem FC Chelsea, sondern mit Racing Straßburg - das seit Sommer 2023 in den Händen des Konsortiums ist, dem auch die Blues gehören. Und in der Bewertung von Sponsorenverträgen mit Staatsgesellschaften wie zum Beispiel der Etihad-Gruppe bei ManCity schlummern Schlupflöcher, um die operativen Einnahmen künstlich zu erhöhen.

Wirksame Finanzregeln? Wären folglich nur mit einer absoluten Kaderkostenobergrenze bei einer Summe X zu machen. Ob sie rechtlich haltbar wäre, darüber streiten die Gelehrten. Für den deutschen Fußball jedoch wäre sie extrem wichtig, weil sonst der Druck auf das hierzulande gepflegte Modell mit 50+1 weiter wächst.