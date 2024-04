Der deutsche Handball sucht dringend: Führungskraft (w)

Während sich die DHB-Frauen mit der erfolgreichen Olympia-Qualifikation weiter in die Herzen der Fans und ins TV-Hauptprogramm spielen, scheint in der DHB-Führungsetage für Frauen bislang kaum Platz zu sein. Wieso eigentlich ist der Deutsche Handballbund eher ein Herrenbund?

Während die DHB-Frauen derzeit begeistern, sind Frauen in der DHB-Führungsetage unterrepräsentiert. IMAGO/Eibner

Eine Kolumne von Daniel Duhr

EM-Ticket gelöst, Rekordsieg gefeiert und beim Olympia-Qualifikationsturnier waren die deutschen Handballerinnen sogar live in der ARD zu sehen. Es läuft bei den DHB-Damen. Dass der TV-Besuch im Ersten überhaupt erwähnenswert, weil immer noch ungewöhnlich ist, soll die Freude über den Free-TV-Auftritt hier nicht schmälern. Genießen wir die Präsenz unserer Nationalspielerinnen und ihre Olympia-Qualifikation.

Weniger präsent sind die Damen der Schöpfung beim Verband. Beim DHB, dem Deutschen Handballbund, der eigentlich Deutscher Herrenbund heißt, sitzen aktuell zwei Frauen im Präsidium. Das ist besser als eine - und vor allem besser als keine.

Da das Präsidium aber aus 13 Personen besteht, wirkt die Quote schon nicht mehr so gut. 2 von 13 - da würde jedem Rückraumspieler - und jeder Rückraumspielerin natürlich auch - Nachholbedarf attestiert werden. Aber woran liegt das eigentlich, dass beim DHB so wenig weibliche Funktionäre und Führungskräfte zu finden sind? Gute Frage, da sind sich alle einig.

Im Schatten des Herrenhandballs

Der deutsche Frauenhandball musste jahrelang im Schatten des Herrenhandballs um mehr Unterstützung, mehr Zuschauer und mehr Wertschätzung kämpfen. Oder zumindest darum, zumindest gleichviel Unterstützung zu bekommen. Und wenngleich sich da sicher einiges getan hat und der Frauenhandball zunehmend professionalisiert wurde, bleibt in punkto Gleichberechtigung noch immer einiges zu tun.

DHB-Präsident Andreas Michelmann sagt, er würde es sehr begrüßen, mehr Frauen in seinem Präsidium begrüßen zu dürfen. Und tatsächlich setzt er setzt sich auch durch konkrete Maßnahmen dafür ein, den Frauenanteil im eigenen Haus zu erhöhen: "Wir sprechen zum Beispiel aktuell gezielt Ex-Nationalspielerinnen an, um sie nach ihrer Karriere durch Weiterbildungen für entsprechende Stellen zu qualifizieren."

"Wir müssen flexibler werden"

Bestätigt wird das Engagement hin zu mehr Frauen im DHB auch von Verena Svensson, der Vorsitzenden der DHB-Gleichstellungskommission. "Ja, es tut sich was. Der Wille ist da und wir schieben da gemeinsam verschiedene gute Dinge an." Darüber hinaus hat Svensson auch einen plausiblen Erklärungsansatz für das Missverhältnis, das übrigens im Vorstand mit null Frauen und fünf Mitgliedern noch dramatischer ist.

Es gehe eben nicht - wie man vielleicht bei einem Blick auf den DHB-Internetauftritt und die dort hinterlegten Bilder vom Präsidium vermuten könnte - um fehlenden Willen in einem Club alter, weißer Männer. Denn - abgesehen davon, dass dieses Vorurteil ein billiges Vorurteil ist und auch noch nie ein Gleichberechtigungsproblem gelöst hat - es gehe vielmehr um zu wenig Bewerberinnen.

"Es ist in unserer heutigen Gesellschaft schon nicht einfach, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen - sich dann noch Zeit für ein Ehrenamt zu nehmen, ist einfach schwierig", so Svensson. "Das heißt auch, dass wir beim DHB unsererseits die Strukturen weiter anpassen müssen. Dass sich junge Leute - denn auch junge Männer sind nicht leicht für unsere Aufgaben zu gewinnen - für einen Zeitraum von vier Jahren committen und unsere Tagungen in Präsenz mitmachen, ist nicht zeitgemäß. Da müssen wir flexibler werden."

Dritte Präsidiumsstelle 2025

Vielleicht gelingt es ja, die mutmaßlich Ende dieses Jahres freiwerdende Stelle des Vorstands Finanzen und Recht mit einer Frau nachzubesetzen. Das wäre mit 1 von 5 dann zwar noch lange keine Hans-Lindberg-Quote - aber zumindest auch im Vorstand ein Anfang.

2025, beim nächsten Bundestag des DHB, soll übrigens im Präsidium verpflichtend eine dritte Stelle mit einer Frau besetzt werden. Das wären dann 3 von 13. Das ist noch besser als zwei von 13 - aber auch immer noch ein weiter Weg hin zu einem annähernd gleichbesetzten Präsidium, das dann auch die knapp 800.000 Verbandsmitglieder entsprechend ihrer Vielfalt bestmöglich abbildet.

In Zweite Welle schreibt Bestseller-Autor Daniel Duhr regelmäßig über aktuelle Handballthemen auf und neben der Platte. Und lädt Euch damit zur Diskussion ein. Welchen Standpunkt vertretet Ihr? Wir freuen uns auf Eure Meinungen!