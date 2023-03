Der Deutsche, der den ersten Clasico ermöglichte - und entschied

Udo Steinberg, ein Deutscher, schoss 1902 das erste Tor im Clasico. Der FC Barcelona hat dem Ingenieur aber noch weitaus mehr zu verdanken.

Stellt euch vor, es ist Clasico, und der FC Barcelona fährt nicht hin.

Wir schreiben das Jahr 1902, das in Spanien ganz im Zeichen der Krönung von König Alfonso XIII. steht. Zu diesem Anlass lädt das spätere Real, damals noch "Madrid Foot Ball Club", zur Copa de la Coronacion, die rückwirkend zur ersten Ausgabe der Copa del Rey erklärt werden sollte. Dabei ist der Hintergedanke damals weniger der sportliche Wettstreit. Vielmehr geht es um Unterhaltung, um den heute populärsten Sport der Welt, der in Spanien damals noch in den Kinderschuhen steckt, ein bisschen massentauglicher zu machen.

Für ein bisschen Promo ist den meisten beim FC Barcelona die Anreise ins gut 600 Kilometer entfernte Madrid, vor über 100 Jahren noch mit jeder Menge Strapazen verbunden, allerdings zu aufwendig. Alleine schon finanziell. Wer will ihnen das verdenken? Ihr Mittelstürmer! Udo Steinberg. Ein 24-jähriger Deutscher, der den ersten Clasico überhaupt erst möglich macht.

Beinahe wäre Steinberg erster DFB-Präsident geworden

Seinen Ursprung hat dieser Tatendrang in Berlin, wo Steinberg 1877 zur Welt kommt, und in Chemnitz, wo der angehende Ingenieur aufwächst. Dem Beruf ordnet er früh alles unter. Mit vergleichbarer Hingabe "opfert" er seine Freizeit - vor allem dem Fußball, der auch in der deutschen Gesellschaft erst noch Fuß fassen muss. Das macht sich Steinberg in Multifunktion zum Herzensprojekt. Als "Mr. Football für Deutschland" bezeichnet ihn Prof. Dr. Ludwig Hilmer von der Hochschule Mittweida, wo Steinberg einst Elektrotechnik und Maschinenbau studierte.

"Vereine und Mannschaften hat er schon als Schüler gegründet", erzählt Hilmer dem kicker, "wann dieser Sportverrückte überhaupt geschlafen hat", kann er sich nicht vorstellen. In Chemnitz gründet Steinberg 1899 Britannia, woraus später der CFC entsteht. Neben dem Studium treibt er "die Systematisierung des Fußballs" voran, auch durch das Verfassen erster Regelbücher. "Die sensationellste Gründung war die Mittweidaer Hochschulmannschaft, die Ende des 19. Jahrhunderts mit den Großen des europäischen Fußballs wie Prag oder Budapest gespielt hat", schwärmt Hilmer über Mittweidas wahrscheinlich einflussreichsten Alumnus.

Ich glaube, dass er nicht einfach war. Prof. Dr. Ludwig Hilmer über Udo Steinberg

Dinge, die heute selbstverständlich sind, leitet Steinberg in diesen Jahren erst in die Wege. So lässt er in Altmittweida den ersten Fußballplatz im Besitz eines Fußballvereins errichten, mit einer Tribüne, die über 1000 Zuschauern Platz bietet. Damals futuristisch. Dass am 28. Januar 1900 in Leipzig der DFB gegründet wird, treibt Steinberg ebenfalls entscheidend voran. Beinahe wäre er sogar dessen erster Präsident geworden, wenn es den Ingenieur nicht beruflich nach Barcelona gezogen hätte.

Auch Katalonien bietet reichlich Nährboden für einen Sportvisionär, der unter anderem Präsident des katalanischen Tennisverbandes wird. Und der bei seiner Vorgehensweise mitunter einer "Dampframme" gleicht, wie es Hilmer formuliert. "Steinberg war ein Perfektionist, der von allen Einsatz bis zum Äußersten verlangte. Ich glaube, dass er nicht einfach war."

Ein bisschen Wuttke, ein bisschen Hrubesch

Eine Art, die Menschen aber eben auch mitreißen kann. Beim FC Barcelona, der 1899, also kurz vor Steinbergs Ankunft gegründet worden war, wird der "durchtrainierte, etwas untersetzte Athlet" (Hilmer) trotz anfänglicher Skepsis zum ersten großen Torjäger. Der als eitler Freistoßspezialist nur ungern einen Versuch abtritt. Der im Mittelfeld und als Mittelstürmer spielt, in Hilmers Worten eine Mischung aus Wolfram Wuttke und Horst Hrubesch. Facettenreich. Und doch ist das nur eine von vielen Facetten eines Fußballpropheten, der "die Spiele vereinbart, den Fußballplatz organisiert und danach noch die Spielberichte geschrieben hat".

So finanziert Steinberg Barça die Reise nach Madrid aus eigener Tasche. Vor Ort führt er den FCB am 13. Mai 1902 in dem Spiel, das später als erster Clasico in die Fußballgeschichte eingehen sollte, mit einem Doppelpack zum 3:1-Sieg. Er macht die ersten beiden Tore, die je in einem Clasico geschossen wurden. Und die Katalanen haben dem Tausendsassa noch weitaus mehr zu verdanken.

Weil ihm frühzeitig klar geworden war, dass Fußballer bereits in der Jugend geschult werden müssen, gründet Steinberg quasi "La Masia", die berühmte katalanische Jugendschule. Außerdem fungiert er, nach englischem Vorbild, als Barças erster Trainer. "Wie in Deutschland war er auch in Spanien der Erste, der sich außerhalb der spielenden Mannschaft Gedanken über das Spiel gemacht und ein Mannschaftstraining geleitet hat", berichtet Hilmer.

Er hat erkannt: Ich brauche Zuschauer und Eventisierung. Prof. Dr. Ludwig Hilmer

Während Barças Schweizer Gründer Hans Gamper als Lichtgestalt im Stile Franz Beckenbauers nach außen wirkte, war "der eigentliche Macher" des heutigen Weltklubs Steinberg. "So wie beim FC Bayern Uli Hoeneß", vergleicht Hilmer. "Er hat erkannt: Ich brauche Zuschauer und Eventisierung. Er hat erkannt, dass der Fußball vom Sport allein nicht leben kann." Steinberg war "ein pragmatischer Umsetzer. Das unterscheidet ihn von den Romantikern". Da ist der Ingenieur mit ihm durchgegangen.

"Ich glaube, er wäre noch ein viel größerer Manager geworden als er ein Fußballer war", sagt Hilmer über den Mann, der sogar das Konzept der "Alten Herren" erfand, damit ältere Spieler nicht unweigerlich absteigen müssen. Steinberg selbst hatte nur bedingt etwas davon. Im Alter von 42 Jahren verstarb der erste Torschütze des Clasico 1919 an der Spanischen Grippe.