"Der, der weniger Talent hat, muss mehr trainieren": Kruse schießt gegen Arnold

Es war einigermaßen ruhig geworden um Max Kruse, nachdem dieser sich aufgrund einer Oberschenkelverletzung aus dem Mannschaftstraining beim VfL Wolfsburg verabschiedet hat. Nun meldet sich der aussortierte Stürmer wieder zu Wort - und schießt gegen VfL-Kapitän Maximilian Arnold.

Im vergangenen August hat sich Max Kruse über seine Arbeitszeiten als Profifußballer geäußert und damit nicht zum ersten Mal großes Unverständnis seines Arbeitgebers hervorgerufen. "Meine täglichen Arbeitszeiten sind so 9 bis 13 Uhr", verkündete der 34-Jährige via Twitch. Trainer Niko Kovac reagierte darauf so: "Es gibt andere, die bleiben länger und machen Nachbehandlung, Pflege, Dehnung, das ganze Programm. Es gibt auch Spieler, die sehr viel mehr Stunden am Trainingsgelände verbringen. Und zwar effektiv und qualitativ."

Spieler wie Maximilian Arnold, der im kicker-Podcast FE:male view on football darüber spricht, dass er sowohl gerne zu Hause als auch beim VfL ist und eher beiläufig die Kruse-Sätze aus dem Sommer einbettet. "Ich fahre sehr gerne zur Arbeit. Ich bin nicht so wie Max Kruse nur so dreieinhalb Stunden, sondern ein bisschen länger hier, mache gerne was für mich und meinen Körper."

FE:male #14 - Maximilian Arnold Wenn man vor die nackte Wahrheit gestellt wird, muss man schon mal schlucken. Mit diesen ehrlichen Worten beschreibt Maximilian Arnold den Konkurrenzkampf in der Nationalmannschaft. Wir treffen den Kapitän des VfL Wolfsburg im Trainingszentrum und sprechen mit ihm über seine Chancen auf eine WM-Nominierung. Der 28-jährige berichtet, was Hansi Flick ihm beim letzten Treffen gesagt hat, wie er auf eine Einladung reagieren würde und warum er dann auch nochmal mit sich alleine sprechen müsste. Zudem gibt Arnold sehr private Einblicke in sein Familienleben und verrät, welches das größte Streitthema zwischen ihm und seiner Frau ist, was er von seinen Kindern verlangt und warum er sich früher durch Hausarbeit seine Fußballschuhe verdienen musste. Natürlich diskutieren wir auch über die aktuelle Saison des VfL. Der Mittelfeldspieler erklärt, was er Trainer Niko Kovac hoch anrechnet, warum die Mannschaft vielleicht mehr Fehler macht als andere und warum es ihm als jungem Spieler unangenehm war, vom baldigen Geschäftsführer Marcel Schäfer, im Auto mitgenommen zu werden. FE:male #13 - Timo Baumgartl 30.09.2022 FE:male Spezial - Lea Schüller 16.09.2022 FE:male #12 - Alexandra Popp 02.09.2022 FE:male #11 - Hans-Joachim Watzke & Svenja Schlenker 05.08.2022 weitere Podcasts

Ein Hinweis, der den aussortierten Kruse direkt auf den Plan ruft. Via Instagram meldete sich der 34-Jährige, der aufgrund seiner Ende September zugezogenen Oberschenkelverletzung noch immer nicht wieder trainieren kann, am Freitagabend zu Wort. Und schießt, ohne ihn namentlich zu nennen, gegen den VfL-Kapitän: "Freitagabend, ein perfekter Start ins Wochenende, könnte man meinen", beginnt Kruse seine Ausführungen. "Ich habe ja lange meine Fresse gehalten, habe seit fünf Wochen nichts gesagt, aber anscheinend bin ich in manchen Köpfen einfach allgegenwärtig. Eigentlich nur einer, ich weiß nicht warum, muss immer wieder über mich reden, nennt mich immer wieder als Beispiel, obwohl ihn keiner fragt. Sagt, ich trainiere dreieinhalb Stunden und er ist länger da, achtet auf seinen Körper." Kruses Folgerung: "Wir wissen ja, woran es liegt. Nämlich: Der, der weniger Talent hat, muss halt mehr trainieren."

Kruse bestätigt mit seiner Haltung das, was viele über ihn sagen

Kruses Breitseite gegen den Spielführer, der seit 2009 in Wolfsburg spielt, 2011 und 2013 deutscher A-Juniorenmeister wurde, mit den VfL-Profis 2015 den DFB-Pokal gewann, 2017 als Kapitän mit dem DFB die U-21-EM holte, drei A-Länderspiele für Deutschland absolvierte und sich aktuell Hoffnung machen darf, bei der WM in Katar dabei zu sein. Kruse wiederum bestätigt mit seiner Haltung das, was viele über ihn sagen: Er habe sich im Laufe seiner Karriere zu sehr auf das eigene Talent verlassen und hätte mit einer professionelleren Einstellung weitaus mehr erreichen können. Deutlich wird auch: Mit einer Rückkehr des Offensivmannes ins Training, die im Dezember erfolgen könnte, ist beim VfL sicher niemandem geholfen.