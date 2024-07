Der De-Pauw-Faktor: Aston Villa leiht Bayings vom FC Bayern aus

Weil Jill Bayings beim FC Bayern München wenig Spielpraxis erhielt, reagieren beide Seiten nun mit einem Leihgeschäft. Die 23-Jährige verbringt die anstehende Saison bei Aston Villa - ihr neuer Trainer kennt sie bestens.

Bei Bayer 04 Leverkusen zählte Jill Bayings 2022/23 zu den auffälligsten Offensivakteurinnen, sammelte unter Trainer Robert de Pauw starke sieben Tore und neun Assists. Kein Wunder, dass der FC Bayern sie nach nur einem Jahr bei der Werkself in seinen Kader holte.

Weil die Niederländerin in München daraufhin aber wenig Spielpraxis erhielt, reagieren beide Seiten nun mit einem Leihgeschäft. Die 23-Jährige verbringt die anstehende Saison bei Aston Villa in der Women's Super League. Neuer Trainer beim Klub aus Birmingham ist ebenjener de Pauw, nachdem sein Vertrag in Leverkusen nicht verlängert wurde.

Hinter Harder, Bühl und Co. musste Bayings meist zurückstecken

"Jill bekommt die Möglichkeit, bei einem Traditionsverein in einer der besten Ligen der Welt Spielpraxis zu sammeln", findet Bianca Rech, frisch beförderte Direktorin der Bayern-Frauen: "Wir sind der Meinung, dass diese Leihe für alle drei Parteien eine sehr gute und spannende Lösung ist."

Im stark besetzten Münchner Kader musste Bayings, 2020 bis 2022 bei der SGS Essen gereift, hinter Pernille Harder, Klara Bühl und Co. zumeist zurückstecken. Nur gegen die Absteiger Duisburg und Nürnberg gab Trainer Alexander Straus der achtmaligen Nationalspielerin eine Chance in der Bundesliga-Startelf. Gegen die Franken hatte Bayern sogar schon vor Anpfiff als Meister festgestanden, letztendlich sammelte Bayings dort beim 4:0 zwei Assists. Nur eine weitere Vorlage war zuvor im Saisonverlauf dazugekommen.

Womöglich auch ein bisschen wegen Bayings' weiterer Entwicklung hatte sich Karolina Lea Vilhjalmsdottir kürzlich zu einem weiteren Leihjahr in Leverkusen entschlossen. Die Isländerin ist von den Bayern derzeit an die Werkself ausgeliehen, auch sie ist offensive Mittelfeldspielerin, auch sie ist Jahrgang 2001. Nach fünf Treffern und sieben Assists - also etwas weniger als ihre "Vorgängerin"- hatten Vilhjalmsdottir und beide Klubs entschieden, die Leihe um ein weiteres Jahr zu verlängern.