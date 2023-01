Der Darts-Alltag beginnt wieder: "Richtig verarbeitet habe ich das noch immer nicht"

Nach seiner grandioser Darts-Weltmeisterschaft 2023 inklusive Halbfinale, das letztlich knapp an den späteren Weltmeister Michael Smith gegangen war, biegt Deutschlands Nummer 1 Gabriel Clemens wieder in Richtung Darts-Alltag ab.

Erst vor kurzem hatte Gabriel Clemens seine famose Darts-Weltmeisterschaft im Londoner Alexandra Palace nochmals Revue passieren lassen. Als Gast im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF durfte sich Deutschlands Aushängeschild der Dartsscheibe nochmals mit seinen famosen Ritt im Ally Pally zu Gemüte führen - inklusive dramatischem Schlussakt im Halbfinale, als es nur knapp nicht fürs große Endspiel gegen Michael van Gerwen gereicht hatte.

Der spätere Weltmeister Michael Smith war letzten Endes eine Spur stärker. Was bei Clemens aber vor allem hängen blieb? Die Gewissheit, dieses Abenteuer noch immer nicht ganz greifen zu können: "Richtig verarbeitet habe ich das noch immer nicht."

Worüber sich der Darts-Profi aber bewusst ist: der Alltag wartet nun wieder - und dieser begann nach seinem famosen WM-Turnier samt dickem Batzen Geld wenig glamourös. "Ich bin froh, wenn die Beine wieder frei sind", klagte der 1,91 Meter große "German Giant" am Donnerstag, als er sich in einen engen Flugzeugsitz quetschen musste und die Maschine in Richtung London auch noch mit ordentlicher Verspätung abhob.

Ein Erste-Klasse-Promi ist Clemens nach seinem sensationellen Einzug ins WM-Halbfinale eben noch immer nicht, auch wenn die letzten Wochen dies durchaus vermuten ließen.

Das Masters - und die Chance auf die Premier League

Die Strapazen, um "endlich wieder" aus seiner Heimat im Saarland (Saarlouis) in die Darts-Heimat England zu kommen, nahm der 39-Jährige aber gern in Kauf. Sehr gern sogar.

Denn drei Wochen nach seinem WM-Coup von London steht etwas weiter nördlich in Milton Keynes ab Freitag das Masters an. Der Auftritt in der Marshall Arena wird für Clemens das erste Major-Turnier seit der WM sein - und ein wichtiger Schritt, um sich "in der Normalität" dieses Sports wieder zurechtzufinden.

Dort trifft "Gaga" zum Auftakt auf den Portugiesen Jose de Sousa, gegen den er bisher in drei Vergleichen noch nie gewonnen hat. Bei einem Sieg würde am Samstag kein Geringerer als der dreimalige WM-Sieger van Gerwen warten, der Niederländer gewann das Masters-Turnier von 2015 bis 2019 fünfmal in Folge. Clemens dagegen ist überhaupt erst zum zweiten Mal dabei, bei seiner Premiere vor einem Jahr scheiterte er in der ersten Runde am Polen Krzysztof Ratajski.

Clemens' Preisgelder: 323.000 Euro

Diesmal will Clemens als inzwischen gestandener Profi aber mehr, zumal es auch um einen Platz in der Premier League geht, die am 2. Februar beginnt und Ende März auch in Berlin zu Gast ist. An der Eliteliga nehmen nur acht Spieler teil, der Saarwellinger hofft noch auf eine Nominierung. Vor einem Jahr erhielt Masters-Sieger Joe Cullen den letzten Platz.

Sollte Clemens also in Milton Keynes gewinnen, dürfte das Ticket fast sicher sein - wenn nicht, wird es schwer. Zudem winkt dem Sieger des Masters ein Scheck in Höhe von 65.000 Pfund, gut 73.800 Euro. Geld, dass "Gaga" Clemens gut gebrauchen kann. Zwar hat er in den vergangenen zwei Jahren Preisgelder in Höhe von 323.000 Euro gewonnen - vor Steuern. "Aber es könnte mehr sein, schließlich zahlen wir Hotels und Flüge selbst", sagt Clemens.