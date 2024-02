Der "dänische Klopp", der "groß denken" predigt und vorlebt

Mit Bo Henriksen (49) will der 1. FSV Mainz 05 in die Erfolgsspur zurückkehren. Über einen Trainer, der als dänische Version von Jürgen Klopp bezeichnet wird und "groß denken" predigt.

Er will auch in Mainz tiefere Spuren hinterlassen: Bo Henriksen. imago images (3)

Beim Versuch, den 1. FSV Mainz 05 vor dem Absturz in die Zweitklassigkeit zu bewahren, vertrauen die Verantwortlichen um Sportvorstand Christian Heidel auf Bo Henriksen. Dieser gab dem kicker Mitte November des vergangenen Jahres ein bemerkenswertes Interview, das er in Teilen auch auf Deutsch führte.

Seine Arbeit in Zürich könnte in Mainz als Blaupause dienen. Im Oktober 2022 hatte Henriksen den FCZ als amtierenden Schweizer Meister auf dem letzten Tabellenplatz übernommen. Erst sicherte der Däne den Klassenerhalt - und führte Zürich anschließend sogar wieder zwischenzeitlich auf Rang eins. Derzeit spielt der Schweizer Traditionsverein als Tabellendritter um die erneute Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb.

Henriksen hat ein Konzept

Wie aber schaffte er diesen bemerkenswerten Turnaround? "Das Wichtigste war, ein Konzept zu vermitteln", sagte Henriksen dem kicker im November 2023: "Die Mannschaft war im Vorjahr unter André Breitenreiter Meister geworden, plötzlich stand sie ganz unten. In der Situation stellte ich schnell fest, dass es gegenseitige Schuldzuweisungen gab." Henriksens erster Schritt war die Suche nach Führungsspielern. "Und das in einer Phase, in der wir eigentlich schnell den Umschwung schaffen mussten", erklärte der 49-Jährige die Schwierigkeit der Aufgabe.

Sein Debüt ging krachend mit 0:5 in Eindhoven verloren. "Nicht schön, aber danach wusste ich, was zu tun war." Der Klassenerhalt wurde mit 44 Punkten souverän geschafft. Dann begann bei Henriksen Phase zwei. "Ich wollte natürlich mehr, den nächsten Schritt gehen", so der Däne: "Wir sind vom Einfachen zum Schwierigen übergegangen." Etwas, das sie sich perspektivisch auch in Mainz wünschen. Und warum Henriksen direkt einen Vertrag bis Sommer 2026 bekam.

Bei der Weiterentwicklung von Spielern erinnert sein Ansatz schwer an den eines berühmten Vorgängers in Rheinhessen. "Da gibt es eigentlich nur eines: Man muss eine Beziehung aufbauen", weiß Henriksen: "Darum geht es immer im Leben. Wenn man will, dass Spieler für dich kämpfen, damit du sie besser machen kannst, musst du ihnen vertrauen und ihnen das auch vermitteln. Das klingt einfach, ist aber auch schwierig. Weil man da viel Power und Energie reinstecken muss. Erzählen kann man immer viel. Aber man muss es leben, man muss es ihnen zeigen."

Parallelen zu Klopp

Auch seine energetische Art an der Seitenlinie wird in der Heimat bereits mit der von Jürgen Klopp verglichen. "Ich kenne ihn nicht persönlich, aber es ist beeindruckend, mit welcher Leidenschaft er arbeitet. Also folgen ihm die Spieler." Zu gerne würde Henriksen eine ähnliche Erfolgsgeschichte wie einst Klopp in Mainz schreiben.

Die Bundesliga ist für ihn kein Neuland - er wuchs sogar mit ihr auf. "Ich komme aus Dänemark. Da konnte ich mit deutschem Fernsehen aufwachsen. Ich habe mit meinem Dad die Bundesliga geschaut, wann immer es ging", sagte Henriksen: "Sören Lerby war mein Held, seinen Weg bei Bayern habe ich besonders verfolgt, als ich ein Kind war."

Deswegen liebäugelte er auch immer offen mit einem Engagement in der Bundesliga. "Natürlich ist das schwierig, einen dieser begehrten Jobs dort zu bekommen. Aber das ist ein Traum für mich, generell in einer der Top-5-Ligen zu arbeiten", erklärte Henriksen. Es sei immer sein Ziel gewesen, "mit den Besten zu arbeiten und mich mit den Besten zu messen".

In Mainz bekommt er die Chance dazu. Sein Bundesliga-Debüt gegen Augsburg ist gleich ein besonderes - ein Direktduell mit seinem dänischen Landsmann Jess Thorup. Und langfristig denkt Henriksen ohnehin: "Ganz am Ende der Karriere möchte ich jedenfalls dänischer Nationaltrainer werden. Man muss groß denken, groß träumen." Erst einmal muss er das den Spielern in Mainz vermitteln.