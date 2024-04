Der Cup ruft! Salzburg will den Ausgleich - Sturm die Revanche

Zum sechsten Mal seit dem Einstieg von Red Bull in Salzburg kommt es zum Duell zwischen den Mozartstädtern und dem SK Sturm Graz im Rahmen des ÖFB-Cups. Dreimal kam dabei der Sieger aus der Steiermark, zweimal setzte sich der Serienmeister durch. Die Gastgeber peilen daher den Ausgleich an, Sturm will nach der Liganiederlage erfolgreich zurückschlagen.

Die Duelle zwischen Red Bull Salzburg und Sturm Graz waren schon immer von einer gewissen Brisanz geprägt, in den vergangenen Jahren hat diese durch den Aufstieg der Steirer zur zweitstärksten Kraft im österreichischen Oberhaus zusätzlich Fahrt aufgenommen. Seit mittlerweile zwei Spielzeiten ist die Mannschaft von Christian Ilzer der schärfste Verfolger des Serienmeisters, der zumindest in der Liga seiner Favoritenrolle bislang immer gerecht werden konnte. Auch dieses Jahr steuern die "Bullen" nach dem knappen 1:0-Sieg in Graz am zweiten Spieltag der Meistergruppe wieder dem Meisterschaftsgewinn entgegen und könnten sich bereits zum elften Mal in Folge die Krone aufsetzen. Fünf Punkte Vorsprung acht Spieltage vor Schluss sind dabei ein guter Polster.

Im ÖFB-Cup hingegen wurde die Dauer-Siegesserie der Salzburger in den vergangenen zehn Jahren bereits zweimal durchbrochen. Zweimal hieß dabei der Schuldige Sturm Graz, die es bislang als einzige Mannschaft zustande gebracht haben, den Mozartstädtern den Pokaltitel in der letzten Dekade zu entreißen. Zuletzt in der vergangenen Saison geschehen, als das Gespann Ilzer und Sportdirektor Andreas Schicker erstmals in ihrer bislang erfolgreichen Amtszeit in der Hauptstadt der Steiermark einen Titelgewinn bejubeln durften. Nachdem es heuer mit dem erstmaligen Meisterschaftsgewinn seit 13 Jahren wohl eher schwieriger wird, soll dafür im Cup die erfolgreiche Titelverteidigung gelingen. Auswärts in Salzburg will man dabei am kommenden Donnerstag (20.45 Uhr, LIVE! auf kicker) wie schon im Vorjahr erneut für reichlich Feierlichkeiten beim schärfsten Rivalen sorgen.

Drei Duelle in acht Jahren

Wirft man einen Blick auf die bisherige Statistik der Cup-Duelle seit dem Einstieg von Red Bull in Salzburg können die Grazer in den direkten Duellen sogar eine positive Bilanz aufweisen. In fünf Begegnungen gingen sie dreimal als Sieger vom Platz , zweimal musste man sich geschlagen geben. Erstmals kam es am 10. Februar 2010 im ÖFB-Cup-Achtelfinale zum Aufeinandertreffen der beiden Teams, wo sich die Steirer in einem Heimspiel dank der Tore von Klemen Lavric (51.) und Roman Kienast (85.) mit 2:0 durchsetzen konnten. Mit Andreas Ulmer stand der heutige Salzburg-Kapitän schon damals in der Startelf und ist als einziger Profi auch heute noch im Kader des Serienmeisters zu finden. Sturm konnte nach weiteren Erfolgen gegen die Admira und die SV Ried schlussendlich mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Wiener Neustadt den Pokal hochstemmen.

Anschließend dauerte es sechs Jahre, ehe die beiden Mannschaften wieder im Rahmen des Cup-Bewerbs ihre Klingen kreuzten. Dieses Mal hieß der Sieger im Viertelfinale Red Bull Salzburg, der sich in Graz knapp mit 1:0 behaupten konnte. Stefan Lainer erzielte damals den Goldtreffer für die von Oscar Garcia trainierte Elf gegen das von Franco Foda betreute Team aus der Steiermark. Mit 6.248 Zuschauern fiel die Kulisse im Vergleich zu heute noch recht spärlich aus, bei der knappen 0:1-Niederlage am vergangenen Spieltag waren mit rund 15.300 schon mehr als doppelt so viele im Stadion und sorgten für ein ausverkauftes Haus. Die Salzburger krönten sich am Ende mit einem 5:0-Finalsieg über die Admira souverän zum Cup-Sieger.

Die Grazer mussten anschließend zwei Jahre warten, um erfolgreich Revanche an den Salzburgern für das frühzeitige Aus im Pokal zu nehmen. Am 9. Mai 2018 kam es erst im Finale des Pokalbewerbs zum Duell der beiden Teams, die auch in der Liga zu diesem Zeitpunkt die ersten beiden Plätze belegten. Dieses Mal mit dem besseren Ende für die Steirer, die sich vor 27.100 Zuschauern im Klagenfurter Wörthersee-Stadion nach Verlängerung durch den Treffer von Kapitän Stefan Hierländer erstmals seit acht Jahren wieder den Cup-Titel schnappen konnten. In der Vereinsgeschichte bedeutete es damals den fünften Gewinn im Pokalbewerb und es war zugleich der erste Pflichtspielsieg gegen die Salzburger nach zuvor drei Liganiederlagen in Folge mit einer Tordifferenz von 3:13.

Okonkwo wird beim Debüt zum Helden

Auch die Salzburger mussten sich in weiterer Folge gedulden, um sich für die Pokalniederlage im Finale zu revanchieren und trafen erst fast drei Jahre später wieder im Cup auf die Grazer. Hierbei setzten die Salzburger mit einem klaren 4:0-Auswärtssieg in Graz im Halbfinale ein deutliches Statement und ließen Ilzer und seinen Profis nicht den Hauch einer Chance. Enock Mwepu brachte sein Team mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße, Mergim Berisha und Brenden Aaronson sorgten letztendlich für einen klaren Erfolg für die Mannschaft von Cheftrainer Jesse Marsch. Der heutige Sturm-Profi David Affengruber war damals als Einwechselspieler noch für die Salzburger aktiv, mit Gregory Wüthrich, Jon Gorenc Stankovic sowie Stefan Hierländer und Jusuf Gazibegovic mussten vier heutige Kaderspiele der Grazer bereits damals die empfindliche Pleite verkraften.

Doch die Grazer erholten sich auch von diesem Rückschlag und konnten in der vergangenen Saison mit einem Sieg im Cup-Viertelfinale in Salzburg erfolgreich zurückschlagen. Nachdem es 1:1 nach Verlängerung gestanden war, musste dieses Mal aber ein Elfmeterschießen her, um für eine Entscheidung zu sorgen. Dort setzten sich Grazer trotz eines Fehlschusses von Manprit Sarkaria zum Start schlussendlich mit 6:5 durch, nachdem Arthur Okonkwo bei seinem Pflichtspieldebüt im Tor der Grazer den Versuch von Maurits Kjaergaard parieren konnte und bei Nicolas Capaldo schlussendlich die Nerven versagten. Im weiteren Verlauf sicherten sich die Grazer bekanntlich den Titel im Cup mit einem 2:0-Finalsieg über Rapid und peilen nun die erfolgreiche Titelverteidigung an.

Dafür braucht es im Vergleich zur Heimniederlage am vergangenen Bundesligaspieltag allerdings eine Leistungssteigerung. Doch die Grazer haben in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen, dass sie speziell im Cup über sich hinauswachsen können. Das wäre auch dieses Mal wieder notwendig.