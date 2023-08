Der Community Shield zeigt, was auf die Premier League zukommt

Im englischen Fußball soll es 2023/24 deutlich strenger zugehen - auch bei den Nachspielzeiten. Pep Guardiola, mit ManCity erstes "Opfer" der neuen Vorgaben, übt Kritik.

Würde Englands Profifußball noch nach den Regeln der Vorsaison spielen, wäre jetzt vielleicht Manchester City Community-Shield-Sieger und nicht der FC Arsenal. Doch die Gunners entrissen dem Triple-Sieger am Sonntag in Wembley in der Nachspielzeit der Nachspielzeit den ersten Titel der Saison noch: Es lief bereits die 101. Minute, als der eingewechselte Leandro Trossard zum 1:1 ausglich und den Weg fürs Elfmeterschießen ebnete, in dem zwei von drei ManCity-Schützen die Nerven versagten.

Eine so lange Nachspielzeit - bekannt von Männer-WM 2022 und Frauen-WM 2023 - hätte es 2022/23 nur in absoluten Ausnahmefällen gegeben, 2023/24 könnte sie zur Regel werden. Spielunterbrechungen konsequent hinten anzuhängen, gehört zu einem Paket von Maßnahmen, mit denen Verbände und Schiedsrichter den englischen Fußball fairer machen wollen. Auch Spieler und Trainer müssen sich auf deutlich mehr Strenge gefasst machen.

Ein Trio um Arteta erlebt die neue Strenge direkt

Der Community Shield gab einen ersten Einblick: Arsenal-Mittelfeldspieler Thomas und ManCity-Angreifer Julian Alvarez wurden konsequent mit Gelb bestraft, weil sie jeweils nach einem Pfiff gegen sich den Ball minimal weggekickt und so die schnelle Spielfortsetzung des Gegners unterbunden hatten. Arsenal-Coach Mikel Arteta wurde verwarnt, nachdem er per Geste eine Gelbe Karte für Rodrigo gefordert hatte. Unter anderem gibt es künftig auch Strafen, wenn mindestens zwei Spieler den Schiedsrichter umringen oder ein Co-Trainer zu seinem vorne in der Coachingzone stehenden Chef läuft.

Pep Guardiola sind vor allem die langen Nachspielzeiten ein Dorn im Auge. In Wembley waren zunächst acht Minuten angezeigt, durch weitere Unterbrechungen kamen drei weitere hinzu. "Es war nervig, aber wir müssen uns daran gewöhnen", so der Katalane. "Ich hatte das Gefühl - nicht weil wir auf Siegkurs waren -, dass nicht viel passiert ist, um acht Minuten zu rechtfertigen."

Guardiola: "... dann spielen wir morgen früh um 9 Uhr immer noch"

Grundsätzlich sei das aber eine Frage für die "Superhirne" der internationalen Verbände. "Denn sie fragen nie nach unseren Meinungen, nach denen der Leute im Weltfußball, der Trainer und Spieler", kritisierte Guardiola frustriert und unkte: "Wenn man 4:3 spielt und für jedes Tor 45 Sekunden draufschlägt, spielen wir morgen früh um 9 Uhr immer noch." Es gehe auch um die mentale und physische Belastung der Spieler.

Sein ehemaliger Assistent Arteta hat - nach dem Spielverlauf nicht unbedingt überraschend - dagegen kein Problem mit den neuen Vorgaben, sondern findet sie "sehr gut". Das Zeitspiel sei in der Vergangenheit "zu weit gegangen". "Jetzt werden die Mannschaften zweimal nachdenken."

Es ist absehbar, dass das nicht die letzte Diskussion dieser Art gewesen ist. Die Premier League geht ja erst noch los, am Freitag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) mit ManCitys Auswärtsspiel bei Aufsteiger Burnley.