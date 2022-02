Der Club schnappt sich Wekesser

Nur zwei Tage nach dem Ende des Wintertransferfensters eröffnet der 1. FC Nürnberg die Kaderplanung für den Sommer und verpflichtet Erik Wekesser vom SSV Jahn Regensburg.

Defensivspieler Erik Wekesser vom SSV Jahn Regensburg verlängert seinen auslaufenden Vertrag bei den Oberpfälzern nicht und wird im Sommer innerhalb Bayerns ablösefrei zum derzeitigen Ligarivalen 1. FC Nürnberg wechseln.

Der 24-jährige Linksfuß wurde in Kaiserslautern ausgebildet und kam über Koblenz und Walldorf im Sommer 2019 zum Jahn. Dort gelangen ihm in bislang zweieinhalb Jahren in 83 Spielen vier Tore und 14 Vorlagen.

"Erik hat in der 2. Liga bewiesen, welche Qualitäten er besitzt. Mit 24 Jahren ist seine Entwicklung noch nicht beendet. Er ist robust, schnell und ist vielseitig einsetzbar", wird Nürnbergs Vorstand Sport Dieter Hecking auf der Vereinswebsite zitiert.

"Ab Sommer werde ich für den 1. FC Nürnberg alles geben und will meinen Teil dazu beitragen, die Ziele des Club zu erreichen", so Wekesser.