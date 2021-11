Der Chef ist zurück: Topraks gute Laune vor einem besonderen Spiel

Ömer Toprak ist bei Werder Bremen zurück - und hofft natürlich, jetzt länger fit zu bleiben. Am kommenden Wochenende steht für ihn ein besonderes Spiel an.

Dass Ömer Toprak ein ganz wichtiger Spieler für Werder Bremen ist, steht außer Frage. Das zeigt unter anderem, dass der 32-Jährige vor der Saison zum neuen Kapitän an der Weser gemacht wurde. Und auch die ersten Saisonspiele mit dem Abwehrchef haben bewiesen, dass der Defensivmann ein ganz wichtiger Baustein im Team von Markus Anfang ist.

Zu Beginn war, wie bei so vielen Spielern beim SVW, nicht sicher gewesen, ob er bleibt. Toprak galt ob seiner Klasse auch als Wechselkandidat. Doch er blieb in Bremen - und soll nun helfen, dass es bei Werder wieder erfolgreichere Zeiten gibt. Nur gibt es da in der Karriere des 32-Jährigen das große Problem mit Verletzungen, was auch seine Zeit in Bremen bisher prägt.

Wie er es immer wieder schafft, zurückzukommen und nicht den Kopf in den Sand zu stecken? "Ganz einfach - weil der Fußball mir Spaß macht. Ich muss niemandem mehr beweisen, dass ich nach Verletzungen gestärkt zurückkommen kann. Letztendlich mache ich das für mich, die Jungs und den Verein. Klar ist man während einer Verletzungspause enttäuscht, aber solange mir das Spiel Spaß macht, ist das kein Problem für mich", wird der gut gelaunte Toprak auf der Bremer Website zitiert.

Comeback für ein paar Minuten in Nürnberg

Am 11. September verletzte sich Toprak beim Spiel in Ingolstadt an der Wade und fiel anschließend aus. Die Verletzung stellte sich als etwas komplizierter heraus, der Defensivspieler musste lange passen. Aber seit ein paar Wochen trainiert er wieder und feierte kürzlich beim 2:1 in Nürnberg für ein paar Minuten sein Comeback. Toprak kam in der 90. Minute rein und half in der Schlussphase, den Dreier über die Zeit zu bringen.

"Trotz der Verletzung bin ich jeden Tag hier gewesen und weiß, was ablief. Zur Not hatte ich auch meine Kollegen aus dem Mannschaftsrat, mit denen ich immer im Austausch war. Als Kapitän bin ich definitiv ruhig, jedoch habe ich eine klare Meinung, bin offen und direkt", macht der Abwehrchef klar, dass er auch in der Zeit, als er verletzt war, Einfluss auf das Team genommen hat.

Toprak gegen Schalke in der Startelf?

Nun will er wieder aktiv auf dem Feld Einfluss nehmen und hofft natürlich, länger fit zu bleiben. Für Bremen stellt sich die Personallage aktuell recht entspannt dar, da neben Toprak auch die erfahrenen Spieler Christian Groß und Leonardo Bittencourt nach Verletzungen wieder voll einsatzfähig sind. Wer am kommenden Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Schalke spielen wird, bleibt abzuwarten. Klar ist: Für Toprak, der zwischen 2017 und 2019 bei Borussia Dortmund spielte, wäre es ein besonderes Spiel.

"Natürlich ist das mit meiner Vergangenheit ein besonderes Spiel - das spielt aber am Spieltag selbst keine Rolle für mich", macht Toprak klar und fügt an: "Es ist das Aufeinandertreffen zweier Traditionsklubs. Ich gehe mit dem Gedanken ins Spiel, dass wir Werder Bremen sind. Wir haben letzte Woche in Nürnberg drei Punkte geholt und wollen gegen Schalke den nächsten Dreier mitnehmen."

Mal sehen, ob für Toprak nach langer Verletzungspause das Startelf-Comeback winkt. Die Chancen stehen allerdings auch deswegen gut, da Marco Friedl, der in den letzten Spielen den mittleren Part der Dreierkette einnahm, wegen einer Gelbsperre fehlt.