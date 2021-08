Der BVB wird unter Rose schwerer ausrechenbar

4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2, bald vielleicht auch 3-5-2 oder 3-4-3: Der neue BVB-Trainer Marco Rose will mit seiner Mannschaft möglichst flexibel agieren können. Besondere Sympathie hegt er gegenüber der Mittelfeldraute. Doch für den 44-Jährigen ist neben der Grundordnung noch etwas anderes mindestens ebenso wichtig.

Grundordnungen im Fußball: Das ist - je nachdem, mit wem man spricht - entweder ein total überschätztes oder ein sehr spannendes Thema. In Dortmund beschränkten sich die Diskussionen in den zwei vergangenen Jahren häufig auf die Frage, ob die Schwarz-Gelben mit drei oder mit vier Akteuren in der Abwehr agieren. In Zukunft jedoch könnte sich das ändern. Denn der neue BVB-Trainer Marco Rose will seine Mannschaft flexibler aufstellen.

Das sieht man bereits in dieser Vorbereitung: Im Training und den Tests ließ Rose seine Elf sowohl in einem 4-3-3 als auch in einem 4-2-3-1 agieren, wobei die Unterschiede je nach Auslegung minimal sind. Zuletzt gegen Bologna (3:0) feierte auch ein 4-4-2 mit Mittelfeldraute seine Premiere in einem Testspiel.

Ich mag das System, denn es bietet viele Möglichkeiten. Marco Rose über das 4-4-2 mit Mittelfeldraute

Für letzteres hegt der frühere Gladbacher bekanntlich eine gewisse Grundsympathie, die er auch begründen kann: "Ich mag das System, denn es bietet viele Möglichkeiten", sagt Rose, "man hat eine gute Raumaufteilung mit dem Ball. Man hat zwei Stürmer, die gegen den Ball anlaufen können, dahinter einen Zehner. Es gibt insgesamt viele Positionen, die wichtig für uns sind." Ein Nachteil sei es zwar, dass die Flügel in dieser Grundordnung nicht doppelt besetzt seien, aber: "Man kann viel daraus machen, wenn es man es gut umsetzt."

In Stein gemeißelt ist die Renaissance der Raute nicht

In Stein gemeißelt allerdings ist es nicht, dass die Raute künftig tatsächlich eine Renaissance in Dortmund feiert. Trotz der erfolgreichen Premiere gegen Bologna. Sobald Rose ausreichend Innenverteidiger zur Verfügung stehen, will er auch die Dreierkette einstudieren lassen - und die Variabilität seiner Mannschaft dadurch weiter erhöhen.

Überhaupt hält auch Rose die Diskussion über die mögliche zukünftige Haupt-Grundordnung für nicht entscheidend. "Die Grundordnung ist das eine Thema", sagt er, "die Prinzipien sind das andere." Womit er meint: Werden die Vorgaben von den Spielern nicht angenommen und umgesetzt, hilft auch eine in der Theorie gute Grundordnung nicht. Beides muss zusammenpassen und ineinandergreifen. Gegen Bologna funktionierte das an vergangenen Freitag, insbesondere im Gegenpressing wusste der personell weiterhin gebeutelte BVB zu überzeugen. "Das sah schon ganz anständig aus", urteilte Rose dann auch nach dem Schlusspfiff.

Rückschlüsse auf das Pokalspiel bei Wehen-Wiesbaden am kommenden Samstag lassen sich aus dem Auftritt gegen den italienischen Erstligisten allerdings nur bedingt ziehen. Zum einen, "weil wir gucken müssen, was der Gegner macht". Zum anderen, weil der eine oder andere EM-Teilnehmer, der bislang noch kürzertreten musste, bis dahin möglicherweise wieder zur Verfügung stehen wird.

Eins lässt sich bereits jetzt festhalten: Für die Gegner wird es künftig zumindest nicht leichter, sich auf den BVB vorzubereiten.