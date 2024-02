Der BVB will bei Sancho kein unnötiges Risiko eingehen

Beim 0:0 in Heidenheim hat Borussia Dortmund auch die spielerische Qualität von Jadon Sancho gefehlt. Der Umgang mit dem an Muskelproblemen laborierenden Engländer ist von Vorsicht geprägt - und das aus gutem Grund.

Gegen Freiburg am Freitagabend wieder am Ball? Jadon Sancho. Borussia Dortmund via Getty Images

Das Dortmunder Gastspiel beim 1. FC Heidenheim am vergangenen Freitag war keines, an das sich die BVB-Fans lange zurückerinnern dürften. 0:0 ging die Partie aus - und das war aus Sicht des BVB durchaus glücklich. Denn während die Heidenheimer immerhin zu einigen sehr guten Chancen kamen, teils unter freundlicher Mithilfe der Dortmunder Spieler, blieb das eigene Offensivspiel der Schwarz-Gelben extrem blass. Das lag nicht allein daran, dass - neben zahlreichen anderen potenziellen Stammspielern - Jadon Sancho fehlte, aber eben auch. Denn mit seiner technischen Finesse und seinem Ideenreichtum ist der Engländer ein Unterschiedsspieler, wie er selten zu finden ist. Umso vorsichtiger ist der Umgang von Borussia Dortmund mit dem Rückkehrer, der noch bis zum Sommer von Manchester United ausgeliehen wurde.

Manchester schickte Sanchos Werte nach Dortmund

Bevor Sancho in Dortmund auch nur einen Fuß auf den Trainingsplatz gesetzt hatte, hatte sich der BVB aus Manchester die Fitnesswerte des Flügelstürmers zukommen lassen und ausgiebig studiert. Sancho konnte zwar monatelang trainieren, mehr aber auch nicht. Nach einem teils öffentlich ausgetragenen Disput mit ManUnited-Trainer Erik ten Hag war er suspendiert, durfte nicht mehr am Mannschaftstraining teilnehmen und erst recht nicht mehr spielen. Es fehlten also jene Belastungsspitzen, die nur der Ernstfall bereithält - und damit wollte der BVB bewusst behutsam umgehen. Auch wenn Sancho grundsätzlich mit einer guten Fitness ausgestattet ist.

Überraschend schnell kam der 23-Jährige daher kurz nach seiner Ankunft in Darmstadt bereits für 35 Minuten zum Einsatz (ein Assist beim 3:0), eine Woche später stand er in Köln (4:0) sogar in der Startelf und spielte 66 Minuten lang (ein Assist). Auch gegen den VfL Bochum (3:1) begann er und stand diesmal sogar bis zur 83. Minute auf dem Feld. In den Tagen danach jedoch reagierte die Adduktorenmuskulatur, so dass Sancho nicht nur einige Trainingseinheiten, sondern auch die Partie in Heidenheim aussetzen musste.

Beide Seiten wollen kein Wagnis eingehen

Bloß kein Risiko eingehen lautet die Devise beim BVB, der Sanchos Qualitäten gut gebrauchen kann - und es sich daher nicht erlauben kann, das Wagnis eines längeren Ausfalls einzugehen. Auch Sancho selbst kann daran kein Interesse haben, will er sich doch für einen dauerhaften Abgang von Manchester United empfehlen, und das geht nur über regelmäßige Einsätze und überzeugende Leistungen.

"Wir gehen davon aus, dass sie Anfang der Woche wieder zur Verfügung stehen", sagte Terzic am Freitag mit Blick auf die zuletzt fehlenden Marco Reus, Julian Brandt sowie Gregor Kobel und ergänzte in Bezug auf Sancho: "Jadon hatte eine muskuläre Reaktion. Da hoffen wir, dass er in den nächsten Tagen wieder ins Training einsteigen kann, so dass sie alle hoffentlich am nächsten Freitag gegen Freiburg wieder zur Verfügung stehen." Für das in Heidenheim so matte Dortmunder Offensivspiel wäre das zweifellos eine sehr gute Nachricht.