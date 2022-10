Der BVB und die Suche nach der Frische: "Werden wir nicht als Ausrede gelten lassen"

Der Start in den heißen und spielreichen Herbst gelang weitestgehend, schon jetzt aber merkt man den Profis von Borussia Dortmund das straffe Programm an.

Die Luft war raus in der Schlussphase der Partie gegen den FC Sevilla - und das nicht nur, weil die spanischen Gäste alles dafür taten, dass möglichst wenig an Spiel stattfand und sie einen Punkt mit heim nach Andalusien nehmen könnten. Auch auf Dortmunder Seite sah man dem einen oder anderen Akteur an, dass ihn die Kräfte etwas verließen.

"Ich bin müde", gab zum Beispiel Jude Bellingham nach der Partie zu. Der Marathon-Mann absolvierte am Dienstag bereits sein 16. Spiel seit Saisonbeginn, zwei davon für die englische Nationalmannschaft. Im Juni war er noch in der Nations League aufgelaufen, in der vorherigen Saison waren es 43 Spiele alleine für den BVB, die meisten über 90 Minuten. Gegen Sevilla stemmte der Vielspieler mehrmals die Hände in die Seiten, um durchzupusten. Und auch seine frustrierte Gestik war vielleicht ein Stück weit auf die Müdigkeit zu schieben: Hier ein Abwinken gegenüber dem Mitspieler, dort eine Beschwerde beim Schiedsrichter.

Nicht nur der 19-Jährige bräuchte im Optimalfall eine mentale und körperliche Pause, große Rotation war beim BVB aufgrund der angespannten Personalsituation in der laufenden Saison noch nicht möglich. "Wenn man sich das Programm anguckt mit drei Spielen in sechs Tagen, ist es vielleicht aber auch nicht verwunderlich, wenn die Frische ein bisschen fehlt", blickte Trainer Edin Terzic am Dienstag auf die anstrengenden Tage: "Als Ausrede werden wir dies aber nicht gelten lassen."

Manche sind "hart an der Grenze"

Immerhin vier volle Tage liegen nun zwischen Sevilla und dem Spitzenspiel bei Union Berlin am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Danach aber geht es weiter im schnellen Takt: Mittwoch im Pokal bei Hannover 96, am folgenden Samstag gegen den VfB Stuttgart, dann das immer noch relevante Spiel gegen Manchester City, Eintracht Frankfurt, der FC Kopenhagen, der VfL Bochum, der VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach - alles innerhalb von weniger als vier Wochen.

"Ich persönlich regeneriere im Moment sehr gut, aber bei manchen Jungs sieht man schon, dass sie hart an der Grenze sind", befand Mittelfeldspieler Julian Brandt, der auch schon zwölf Pflichtspiele für den BVB in den Knochen hat. Das Haushalten der vorhandenen Kräfte wird bis zur WM-Pause ein wichtiges Thema werden. Dass nun auch Rechtsverteidiger Thomas Meunier mit Leistenproblemen zu fehlen droht, macht die Dosierung nicht einfacher.