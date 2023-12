Der BVB muss im Jahres-Finale dringend punkten

Das 1:1 in Augsburg war zu wenig, um den Ansprüchen von Borussia Dortmund gerecht zu werden. Umso höher ist der Druck vor dem Jahres-Finale gegen Mainz und der anschließenden Analyse - bei der es nicht ums Führungspersonal gehen soll.

Wenn sich die oft beschworene BVB-Familie am Sonntagnachmittag im Stadion trifft, ist die komplizierte sportliche Situation des Klubs in der Bundesliga für eine Zeit lang vergessen. Die Schwarz-Gelben bitten zum jährlichen Weihnachtssingen. Mehr als 70.000 Zuschauer werden diesem Ruf folgen und mit musikalischen Stars und Sternchen die bekannten Klassiker schmettern. Es ist ein Feel-Good-Termin zum Jahresausklang, ein kurzer Ausbruch aus dem strapaziösen Alltag.

Denn bereits am Dienstag steht an gleicher Stelle ein extrem wichtiges Spiel an: Zum Jahres-Finale kommt der FSV Mainz 05 nach Dortmund. Jener Gegner also, gegen den BVB der im vergangenen Mai die sicher geglaubte Meisterschale verspielte. Auch jetzt birgt die Paarung Brisanz: Durch das 1:1 in Augsburg am Samstag hat die Mannschaft von Trainer Edin Terzic weiter an Boden verloren im Kampf um die Champions-League-Plätze. Ein Sieg am Dienstag ist fast schon Pflicht, um ein halbwegs besinnliches Weihnachtsfest zu ermöglichen. "Wir sind enttäuscht, sauer und frustriert, weil wir zwei Punkte zu wenig geholt haben", bilanzierte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am Samstag in Augsburg und blickte dann voraus: "Jetzt brauchen wir drei Punkte gegen Mainz. Dann werden wir ein Fazit ziehen und in die Analyse gehen."

Kehl: "Dürfen Minimalziel nicht aus den Augen verlieren"

Ums Führungspersonal soll es beim Jahres-Endgespräch nach aktuellem Stand nicht gehen. Inhaltlich soll dafür umso schonungsloser und offener aufgedeckt werden, was zur derzeitigen Situation geführt hat - und wie sie sich verbessern lässt. Etwa durch punktuelle Anpassungen des Kaders und eine klarere und stringenter verfolgte Spielidee. Jedem beim BVB dürfte allerdings bewusst sein, dass ein negatives Resultat am Dienstagabend den Druck weiter erhöhen würde. Dies gilt es daher aus Sicht der Dortmunder mit aller Macht zu verhindern, der Kontakt nach oben darf nicht völlig verloren gehen. "Unser Minimalziel", sagte Kehl, "dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Die Bundesliga-Bilanz aus den vergangenen Wochen ist nicht gut. Das ist nicht unser Anspruch. Das sieht kein Mensch anders." Es ist auch nicht zu übersehen.

Nur ein Sieg gelang dem BVB in den vergangenen sieben Bundesliga-Spielen. Wettbewerbsübergreifend wartet die Terzic-Elf - trotz des guten Auftritts beim 1:1 gegen Paris in der Champions League - seit mittlerweile fünf Spielen auf einen Erfolg. Eklatant ist auch die Gegentorbilanz: Mit 24 Gegentreffern in den ersten 15 Liga-Spielen der Saison kassierten die Schwarz-Gelben so viele Tore wie seit 16 Jahren nicht mehr - und das in einer Spielzeit, in der man sich vorab explizit darauf verständigt hatte, den Schnitt deutlich senken zu wollen. Das Gegenteil ist eingetreten.

Aktive Traumabewältigung gegen Mainz

Das allein Terzic, Kehl oder der Mannschaft anzukreiden, wäre indes zu einfach. Gemeinsam haben die in der Champions League so überzeugend aufspielenden Schwarz-Gelben den Karren national in den Morast gefahren. Da ist es nur folgerichtig, dass sie ihn gemeinsam auch wieder herauswuchten sollen. Dass der BVB - und sein Trainer - dazu in der Lage sind, sich aus schwierigen Situationen zu befreien, hat die Vergangenheit mehrmals bewiesen. Damit der Glaube daran auch diesmal über den Jahreswechsel befeuert wird, benötigt der Klub aber einen - im besten Fall klaren - Erfolg über die Rheinhessen.

Und auch wenn ein Sieg über Mainz den zerplatzten Titeltraum aus dem vergangenen Mai nicht wettmachen könnte, so könnten die Schwarz-Gelben mit einem guten Spiel doch auch so etwas wie aktive Traumabewältigung betreiben. Es wäre ein wichtiges Signal - nach außen wie nach innen. Und das pünktlich zum Fest.