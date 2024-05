Der BVB kann der Bundesliga sechsten Champions-League-Platz bescheren

Borussia Dortmund hat sich vor einer Woche für die neue und in frischem Modus ausgetragene Champions-League-Saison qualifiziert. Durch den Finaleinzug gegen Paris (zweimal 1:0) hat der BVB nun nicht nur die Chance, erstmals seit 1997 (3:1 gegen Juventus) den Titel zu holen - sondern zugleich auch Frankfurt in die Königsklasse zu verhelfen.

Mats Hummels & Co.: Der BVB träumt vom CL-Titel - von dem auch Eintracht Frankfurt profitieren könnte. DeFodi Images via Getty Images

Dass Borussia Dortmund durch das Halbfinal-Weiterkommen gegen Paris Saint-Germain (1:0 im Hinspiel, 1:0 im Rückspiel) im Champions-League-Finale 2024 steht, ist auch für die Bundesliga eine gute Nachricht. Es erhöht die Chance, dass 2024/25 gleich sechs (!) deutsche Klubs in der Königsklasse vertreten sind - das wäre ein Novum fürs Oberhaus.

Wie können sich deutsche Klubs generell für die Champions League qualifizieren?

Über die Liga: Grundsätzlich sind die Mannschaften auf den ersten vier Plätzen der Bundesliga-Abschlusstabelle in der Champions League dabei.

Über die "European Performance Spots": Im Zuge der großen Champions-League-Reform, die zur neuen Saison erstmals greift, belohnt die UEFA ab sofort die beiden Verbände, die in der vorangegangenen Spielzeit im Europapokal am besten abgeschnitten haben, mit jeweils einem weiteren Champions-League-Ticket. Und: Die Bundesliga hat dieses Zusatzticket schon sicher.

Das 1:0 des BVB im Halbfinal-Hinspiel gegen Paris hat dieses fünfte CL-Ticket für die Bundesliga bereits gelöst.

Über einen Triumph in Champions und Europa League: Champions- und Europa-League-Titelverteidiger erhalten einen automatischen Platz in der Königsklasse. Sind sie dabei noch nicht über die Bundesliga qualifiziert, erhält diese jeweils einen CL-Platz mehr. Sind sie bereits über die Liga qualifiziert, geht der zusätzliche Platz jeweils nicht an die Liga, sondern an ein Team aus der Champions-League-Qualifikation.

Das BVB-Szenario

Gewinnt der BVB nun die Champions League in diesem Jahr, wird in der Liga aber nur Fünfter (momentan liegen die Schwarz-Gelben mit 60 Zählern auf ebenjenem Rang fünf mit drei Punkten hinter RB Leipzig), sind in der Tat sechs deutsche Klubs 2024/25 in der Königsklasse dabei. Und zwar die ersten vier der Tabelle, der BVB als Titelverteidiger und der bestplatzierte Bundesligist, der noch kein Champions-League-Ticket hat. Wird der BVB also Fünfter, rückt der sechstplatzierte Verein nach.

Nach aktueller Tabellenlage wäre das Eintracht Frankfurt.

Heißt im Umkehrschluss: Frankfurt muss im Champions-League-Endspiel - ausgetragen im Londonder Wembley Stadium am 1. Juni - den Dortmundern beim Duell mit Bayern München oder Real Madrid (Hinspiel 2:2) die Daumen drücken und selbst den aktuellen Bundesliga-Rang sechs vor Verfolger SC Freiburg (vier Zähler Rückstand) verteidigen.

Kuriosum: Muss die Eintracht absichtlich verlieren?

Doch Achtung: Zugleich müssen die Frankfurter darauf hoffen, dass im Falle eines BVB-Triumphs in England die Dortmunder nicht zuvor Vierter in der Bundesliga geworden sind. Dann würde es nichts mit dem Extraticket werden. Und genau dabei wird es kurios, denn am 34. Bundesliga-Spieltag duelliert sich die Eintracht mit RB Leipzig, der BVB hat zugleich Absteiger Darmstadt zu Besuch. Hier könnte den Hessen letztendlich eine Niederlage zum CL-Ticket verhelfen, weil dadurch RBL den BVB distanziert. Mehr dazu hier.

Zusatzwissen für die Zukunft: Wie die UEFA dem kicker bestätigt hat, liegt die theoretische Höchstzahl seit dieser Saison bei sieben Vereinen, die sich für eine neue Spielzeit der Champions League qualifizieren können. Das kann eine Liga, die vier fixe Champions-League-Starter stellt, schaffen, wenn sie einen "European Performance Spot" erobert (wie in diesem Jahr sowohl Italien als auch Deutschland), zusätzlich den Champions- und zugleich den Europa-League-Sieger stellt und diese noch nicht (!) über die Liga qualifiziert sind.

Bayer 04 Leverkusen kann zwar noch die Europa League gewinnen, ist aber als neuer und erstmaliger Deutscher Meister bereits anderweitig für die Königsklasse qualifiziert und kann der Bundesliga somit nicht noch einen weiteren CL-Platz bescheren.