Der Bundestrainer ist Architekt dieses historischen Erfolgs

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat die WM gewonnen. Der vorläufige Höhepunkt einer Entwicklung, die gerade erst begonnen hatte. Doch mit diesem Team ist auch weiterhin zu rechnen - vor allem dank des Bundestrainers. Ein Kommentar von Frederik Paulus.

Deutschland ist Basketball-Weltmeister - ein Satz, der noch vor wenigen Jahren undenkbar schien. Seit dem Ende der Dirk-Nowitzki-Ära 2015 vagabundierte das DBB-Team durch die Wettbewerbe, noch vor vier Jahren schied es auf blamable Weise in der WM-Gruppenphase aus. Erst Gordon Herbert, der weit gereist ist, in der Bundesliga unter anderem Frankfurt und Berlin trainiert und die Hessen 2004 zum Meistertitel gecoacht hat, brachte frischen Wind und klaren Zug. Dem Bundestrainer gebührt größter Respekt und Anerkennung für den Weg, den er vor zwei Jahren erst eingeschlagen hat.

Herbert hat es geschafft, ein Team zu formen, das schon vor der diesjährigen WM zu den besten und attraktivsten der Welt gehörte. Mit der Ernennung von Dennis Schröder zum Kapitän gelang ihm vor der Heim-EM 2022 ein Coup. Aus dem früher als Egoist verschrienen NBA-Star wurde einen Teamplayer.

Der Bundestrainer hat in diesem Zuge die Hierarchie neu geordnet, jedem Spieler eine klare Rolle zugewiesen. Frust und Neid wegen Spielzeiten oder Einsätze gehören der Vergangenheit an. Um die Mannschaft charakterlich ausgewogen aufzustellen, reist der 64-Jährige regelmäßig zu den Spielern, auch in die USA.

Herbert erkannte das Potenzial seinen Teams. Vor der Heim-EM 2022 gab er selbstbewusst eine Medaille als Ziel aus. Für viele Beobachter - auch im Ausland - ein vermessenes Unterfangen. Doch der Kanadier hielt Wort, sein Team stürmte zu Bronze und begeisterte mit leidenschaftlichem Basketball. Die ambitionierte Zielvorgabe wiederholte Herbert auch in diesem Sommer. Und wieder behielt der Coach Recht - diesmal sogar mit dem größtmöglichen Erfolg.

Herbert hat der deutschen Nationalmannschaft wieder Leben eingehaucht. Eine Entwicklung, die eigentlich erst beginnen sollte, hat mit dem WM-Titel ihren vorläufigen Höhepunkt gefunden - vorbei ist die junge Ära aber noch lange nicht. Die Mannschaft, in der nur zwei Spieler älter als 30 Jahre sind, wird fortan zu den Favoriten bei Olympia, WM und EM gezählt. Zu verdanken hat sie das vor allem ihrem Trainer.