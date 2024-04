Der Bundesliga-Super-Spieltag: Warum Flensburg und Kiel plötzlich im Titelrennen sind

Mit dem Titel haben sie nichts zu tun, trotzdem greifen Flensburg und Kiel jetzt ins Meisterrennen ein. Dafür sorgt der Super-Spieltag, an dem die Top4 in direkten Duellen aufeinandertreffen. Erst die SG vs. Magdeburg, dann die Füchse vs. Kiel - mehr geht nicht! Aber wer wird denn nun zum Meistermacher?

Eine Kolumne von Daniel Duhr

Den Rahmenspielplan der Handball-Bundesliga hat in diesem Jahr der Alfred geschrieben. Wohlgemerkt nicht Alfred Gislason, sondern Alfred Hitchcock. Denn spannender hätte es nicht sein können, als mitten im Ligafinale an einem Wochenende erst Flensburg gegen Magdeburg und dann Berlin gegen Kiel spielen zu lassen. Dritter gegen Zweiter - und keine 48 Stunden später: Erster gegen Vierter. Mehr geht nicht. Was da alles passieren kann! Aber Moment mal - was kann denn überhaupt alles passieren?

Szenario eins: Favoritensiege

Wenn man sich die Saison anschaut, ist es am wahrscheinlichsten, dass sich die beiden Favoriten durchsetzen. Und das sind dann aktuell - der Blick auf die Tabelle argumentiert es - der SC Magdeburg und die Füchse Berlin. Wenn es so kommt, dann sind wir am Montag genauso schlau wie vorher - und im Meisterrennen hat sich nichts getan. Dann bleiben die Füchse mit einem Punkt Vorsprung Tabellenführer - beziehungsweise dann bleibt der SC Magdeburg - das Nachholspiel mal als gewonnen kalkuliert - mit einem Zähler vorne. Dann war auch diese Kolumne überflüssig. Wobei: Ist es nicht schön, auf der Zielgeraden einer so spannenden, so brutal starken Saison auch mal ein wenig zu spekulieren?

Szenario zwei: Kiel wird zum Meistermacher

Der SC Magdeburg bestätigt den knappen Hinspielerfolg über die SG Flensburg-Handewitt und gewinnt auch auswärts in der Campushalle. Parallel zeigt der THW Kiel, dass er nicht umsonst der deutsche Rekordmeister ist und es noch immer draufhat - und schlägt die Füchse in Berlin. Dann hätte Magdeburg - ein gewonnenes Nachholspiel vorausgesetzt - drei Punkte Vorsprung. Aber was sind schon drei Punkte? Jede Menge, schließlich hat der SCM in der gesamten Spielzeit erst sechs Punkte liegenlassen. Und so könnte der Rekordmeister aus Kiel zumindest noch zum Meistermacher werden.

Szenario drei: Flensburg wird zum Meistermacher

Die SG Flensburg-Handewitt baut ihre starke Liga-Serie von zuletzt acht Spielen ohne Niederlage aus und verpasst dem SC Magdeburg einen empfindlichen Dämpfer. Gleichzeitig feiern die Füchse mit einem Heimsieg eine weitere Hauptstadt-Party und bauen damit ihren Vorsprung auf Magdeburg ihrerseits auf drei Zähler aus. Damit wären sie auch nach dem Magdeburger Nachholspiel mindestens noch einen Punkt vorne. Aber was ist schon ein Punkt? Jede Menge, schließlich haben die Füchse in der gesamten Spielzeit erst sieben Punkte liegen lassen. Und so könnten die Flensburger plötzlich zum Meistermacher avancieren.

Szenario vier: unentschieden durch Unentschieden

In der Bundesliga im Allgemeinen - und in den Top-Spielen im Besonderen - entscheiden oftmals Nuancen über Sieg und Niederlage. Und über Unentschieden. Denn so nah, wie die Teams zumindest an normal-guten Tagen leistungstechnisch beieinander liegen, so eng kann auch das Ergebnis ausfallen. Vielleicht gewinnen die Füchse ja nicht ihr fünftes Spiel diese Saison hauchdünn mit einem Treffer. Vielleicht spielen sie stattdessen ja das vierte Mal unentschieden. Und vielleicht passiert das den Magdeburgern ja auch? Es wäre beides keine Riesenüberraschung. Und im Falle von ein oder sogar zwei Unentschieden bliebe die Meisterschaft auch weiter unentschieden.

Szenario fünf: SCM patzt - und die Füchse gleich mit

Zu guter Letzt gibt es noch ein weiteres Szenario. Die SG Flensburg-Handewitt bringt dem SC Magdeburg am Freitagabend eine Niederlage bei. In Berlin verfolgt man das mit entsprechendem Wohlwollen und freut sich darauf, Platz eins zu festigen. Und dann: verlieren die Füchse ihrerseits gegen den THW und können die Vorlage aus Flensburg nicht verwandeln. Auch das kann natürlich passieren - und es wäre bei weitem nicht das erste Mal im Sport, dass eine Steilvorlage nicht genutzt wird.

Ein Gewinner steht fest: die Fans

Nur ein Gewinner steht vor diesem Super-Spieltags-Wochenende schon fest: die Fans. Die dürfen sich nämlich - neben den zwei packenden Kellerduellen Stuttgart gegen Eisenach und noch eine Etage tiefer Bergischer HC gegen Balingen-Weilstetten - auf zwei absolute Leckerbissen freuen. Und weil es schon den Namen nach so schön klingt, noch einmal ausgeschrieben: erst am Freitag die SG Flensburg-Handewitt gegen den SC Magdeburg und dann am Sonntag die Füchse Berlin gegen den THW Kiel. Hitchcock hat angerichtet. Guten Appetit!

In Zweite Welle schreibt Bestseller-Autor Daniel Duhr regelmäßig über aktuelle Handballthemen auf und neben der Platte. Und lädt Euch damit zur Diskussion ein. Welchen Standpunkt vertretet Ihr? Wir freuen uns auf Eure Meinungen!