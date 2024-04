Der Bundesliga "drohen" englische Verhältnisse: Greift der BVB wieder oben an?

Was geht, Bundesliga? - Die BVB-Zukunft 19.04.2024

1:20Borussia Dortmund steht im Champions-League-Halbfinale. Ein Erfolg, der dem BVB möglicherweise durch die Einnahmen auch in der nächsten Saison helfen könnte. kicker-Reporter Matthias Dersch hält eine Situation wie in der Premier League in der nächsten Spielzeit für realistisch.