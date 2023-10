Der Bremer SV und die M-Frage: Wo ist die Mentalität hin?

Der Bremer SV musste nach seinem starken Saisonstart zuletzt kleinere Brötchen backen. Grund dafür ist unter anderem die angespannte Personalsituation, aufgrund von Verletzungen und Sperren. Hoffnung liegt auf den Nachverpflichtungen und auf die Rückkehr der Mentalität.

Nun sind es schon fünf Spiele: Der Bremer SV wartet bereits seit einigen Wochen auf einen Sieg und sammelte gerade zwei Punkte in dieser Zeit. Mehr als der zehnte Tabellenplatz ist angesichts dieser Bilanz nicht drin. "Wir haben unseren Vorsprung verspielt und sind langsam gezwungen, mal wieder drei Punkte zu holen", meinte Sebastian Kmiec nach der 0:2-Heimniederlage gegen den VfB Oldenburg. Der BSV-Trainer sieht allerdings kein grundsätzliches Problem hinter der Negativserie: "Den schlechten Trend machen die Ergebnisse aus."

Sicher ist aber auch: Von der Euphorie, die der Bremer SV mit sieben Punkten aus den ersten drei Saisonspielen erzeugt hatte, ist derzeit nicht mehr viel zu spüren. Dabei gibt es schon diesen einen Erklärungsansatz für die überwiegend erfolglosen Wochen, die sich dem guten Start anschlossen. Denn während zu Saisonbeginn der komplette Kader zur Verfügung gestanden hatte, brachen dem BSV danach regelmäßig die Spieler weg. So muss das Team nun schon seit Wochen auf den verletzten Neuzugang Justin Bretgeld verzichten; zwischenzeitlich fehlten Jan-Luca Warm, Sadrak Nankishi und Herdi Bukusu aufgrund von Sperren, und Spieler wie Fritz Kleiner und Mats Kaiser mussten verletzt passen.

Hoffnung auf die Nachverpflichtungen

Im Spiel gegen den VfB hatte der BSV in Manasse Fionouke (5. Gelbe Karte) und Jonas Kühl (Rotsperre) ebenfalls zwei Stammkräfte zu ersetzen. Gegen den keineswegs überzeugenden - und zuletzt ebenfalls viermal sieglosen - Gast wurde einmal mehr deutlich, dass der BSV den personellen Aderlass nicht so einfach verkraften kann. Die Hoffnungen ruhen deshalb auch auf den beiden vertragslosen Spielern, die zuletzt nachverpflichtet wurden. Dabei kam Stürmer Ninte Nater (18) bereits vor zwei Wochen, während Vasilios Polichronakis (22) erst vor wenigen Tagen zum Team stieß.

"Er kommt über die Mentalität", sagt Sebastian Kmiec über den Abwehrspieler, der im Sommer mit dem TSV Schott Mainz in die Regionalliga Südwest aufgestiegen war. Für die Startelf des Spiels bei Hannover 96 II am Sonnabend (13 Uhr) soll Polichronakis indes noch kein Thema sein, befindet er sich doch mitten in einer "Eingewöhnungszeit". Ein Mehr an Mentalität könnte der BSV in dieser Partie allerdings gut gebrauchen. Das hatte auch der BSV-Trainer nach der Niederlage gegen die Oldenburger unterstrichen: "Man hat gemerkt, dass der VfB nicht mit dem Selbstvertrauen angetreten ist, aber wir haben kämpferisch eben auch nicht das absolviert, was man von uns gewohnt ist." Es ist nun wohl an der Zeit, dass ein nahezu vollständiger Kader wieder für einen anderen Geist im Team des Bremer SV sorgt.