Der Bremer SV und der Blick auf die unteren Gefilde

Der Bremer SV hat nur geringe finanzielle Mittel für die Regionalliga zur Verfügung, will aber dennoch eine schlagkräftige Truppe auf den Rasen bringen. Dafür ist ein gutes Auge gerade auf tiefere Ligen nötig.

Der Bremer SV verabschiedete sich mittlerweile von zahlreichen Spielern. Nico Fenski (Atlas Delmenhorst), Justin Gröger (Chemie Leipzig), Allah Aid Hamid (SV Drochtersen/Assel), Marco Schultz (Blumenthaler SV) und Nikky Goguadze verlassen den Klub. Ersatztorwart Bennet Glinder und Stürmer Onur Uzun (beide Ziel unbekannt) sind zudem ebenfalls Geschichte am Panzenberg. Zudem als gesichert gilt, dass daneben auch Kapitän Lukas Muszong und Jannis Niestädt (beide FC Verden 04) den Verein verlassen werden. Vor allem der Abgang des Spielführers komplettiert den Verlust eines Gerüsts: Unterm Strich dürfen Muszong, Aid Hamid, Gröger und Goguadze als beständigste Spieler der letzten Saison gelten.

"Dass wir den ein oder anderen verlieren würden, war völlig klar", sagt Ralf Voigt, der Sportliche Leiter. Es wurden eben Begehrlichkeiten geweckt. Vor allem bei Nikky Goguadze. Er steht dem Vernehmen nach mit mehreren Verein in Kontakt, unter anderem dem TSV Havelse. Der mit neun Treffern beste Torschütze wird wohl überall mehr verdienen können als beim Bremer SV.

Der Verein sieht sich nun vor einer Aufgabe: Den Abgang weiterer wesentlicher Abgänge zu verhindern und daneben neue, vergleichsweise günstige Kicker aus unteren Ligen anzulocken. Und es sieht nicht einmal schlecht aus in dieser Hinsicht: Gerade erst wurde bekannt, dass Malte Seemann ein weiteres Jahr zwischen den Pfosten absolvieren wird. Zwar hatten sich die Anzeichen auf den Verbleib des Keepers zuletzt verdichtet. Doch zwischenzeitlich - im Verlauf einer Saison, in der Seemann vor allem angesichts beruflicher Verpflichtungen als Immobilienmakler gerade 17 Punktspiele absolvierte - waren Zweifel an der Fortsetzung seiner Karriere entstanden. Nun lassen sich Job und Fußball offenbar wieder unter einen Hut bringen.

Drei Zugänge aus Bremen-, einer aus der Landesliga

Vor der Nachricht von der Zusage des Stammtorhüters hatte der BSV gleich vier Zugänge präsentiert: Justin Bretgeld (Heeslinger SC, Oberliga Niedersachsen), Jan Rabens (TuS Sulingen, Landesliga Hannover) sowie die "Bremer" Jozo Tunjic (OSC Bremerhaven) und Vedat Tunc (SV Hemelingen) sollen das Team von Neu-Coach Sebastian Kmiec verstärken.

Gerade die beiden talentierten Angreifer aus der Bremen-Liga unterstreichen, mit welchen finanziellen Mitteln der Bremer SV auch in diesem Jahr um seine Konkurrenzfähigkeit kämpfen muss: Der Verein, zumal in der kommenden Saison nicht im DFB-Pokal vertreten, ist auf Entdeckungen in den unteren Ligen angewiesen. In diesem Zusammenhang verweisen sie beim BSV gern auf die Beispiele von Justin Sauermilch und Bjarne Kasper, die 2022 vom OSC gekommen waren und zum Stamm des Regionalliga-Teams zählten. "Viele Spieler haben sich bei uns überragend entwickelt", betont Ralf Voigt.