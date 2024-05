Der Blick zurück: Die Reise des BVB bis ins Champions-League-Finale

7:53Es wird der krönende Abschluss einer wilden Saison für den BVB und einer großen Karriere in schwarz-gelb für Marco Reus: das Champions-League-Finale in Wembley. Die kicker-Reporter Matthias Dersch und Patrick Kleinmann blicken zurück auf eine lange CL-Reise der Terzic-Elf, die mit einer Enttäuschung in Paris begann.