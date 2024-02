Der beste Rookie seit Hamilton: Piastris starke Debütsaison

Mit Oscar Piastri reift in der Formel 1 ein zukünftiger potenzieller Weltmeister heran. Seine Debütsaison war bereits beeindruckend.

Oscar Piastri fuhr in seiner Debüt-Saison so, als ob er schon jahrelang Teil der Formel 1 gewesen wäre. Auf dem jungen Australier lastete nicht wenig Druck, kam er schließlich nach einer Übergangssaison mit drei Titeln im Gepäck in die Motorsport-Königsklasse. Sieger des Formel Renault Eurocups, Champion in der Formel 3 und Formel 2. Für 2023 plante Alpine den 22-Jährigen als Ersatz für Fernando Alonso ein, Piastri hatte aber schon längst bei McLaren unterschrieben. Eine aberwitzige Posse um einen jungen talentierten Fahrer, der jedoch ablieferte: Mit 97 Punkten landete Piastri auf Platz neun, damit ist er der beste Rookie seit Lewis Hamilton 2007.

Bereits mit 14 Jahren verließ Piastri seine Heimat, Landsmann Mark Webber lotste ihn nach England, um dort an den Formelwettbewerben teilzunehmen. Piastri musste sich, weit weg von den Eltern, zurechtfinden. Sich in der Welt des Motorsports etablieren. Mit seiner ruhigen Art, seinem Ehrgeiz und seinem früh erlangten Wissen an Fahrzeugtechnik und Aerodynamik machte Piastri große Schritte auf der Karriereleiter.

In der Formel 1 konnte er seine Vorschusslorbeeren bestätigen, fuhr mit McLaren aber zunächst hinterher. Das galt jedoch auch für seinen Teamkollegen Lando Norris, der mit 24 ebenfalls noch sehr jung ist, aber bereits seine fünfte Saison in der Formel 1 bestritt. Weil sich die beiden jedoch meist relativ einig waren, was es braucht, um den "MCL60" schneller zu machen, konnte der Traditionsrennstall das Ruder während der Saison noch herumreißen. Am Ende war es Platz vier in der Gesamtwertung, weil Norris und Piastri ein Duo bildeten, das es auch phasenweise mit Max Verstappen aufnehmen konnte.

