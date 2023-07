"Der beste Klub der Welt": Bruun wird eine Königliche

Signe Bruun wird Real Madrids vierter Neuzugang für die kommende Saison. Die Dänin kommt ablösefrei vom französischen Spitzenklub Olympique Lyon und hat mit Las Blancas Großes vor.

Dass Signe Bruun den französischen Meister Olympique Lyon nach Auslaufen ihres Vertrages verlassen würde, das stand bereits fest. Nun ist auch klar, für welchen Klub die dänische Nationalstürmerin in der kommenden Saison auf Torejagd geht: Bruun wechselt ablösefrei zu Real Madrid in die spanische Hauptstadt. Über die Vertragslaufzeit der 25-Jährigen machte der Verein keine Angaben.

Als ihr Agent sie angerufen und von dem Angebot der Königlichen erzählt habe, sei die Entscheidung ein No-Brainer gewesen, erklärt Bruun in ihrem Vorstellungsvideo: "Ich hatte keine Zweifel, es hat sich einfach richtig angefühlt." Umso glücklicher sei sie, dass der Deal am Ende auch geklappt hat. "Ich hatte Gänsehaut, als wir vorgefahren sind. Ich glaube, man spürt einfach diese Atmosphäre und was für ein besonderer Verein es ist." Für Bruun ist Real Madrid der beste Klub der Welt. "Sie sind seit so vielen Jahren so erfolgreich, wofür ich sehr viel Respekt habe. Es ist eine große Ehre für mich, hier zu sein und Teil dieses historischen Klubs werden zu können", so die Dänin stolz.

Mit vier Titeln im Gepäck nach Madrid

Dabei ist die Geschichte des Frauenteams der Blancas noch recht kurz. Am 1. Juli 2020 stieg Real Madrid offiziell beim städtischen Klub CD Tacon ein, der in der Saison 2018/19 den Aufstieg in die höchste nationale Liga, die Primera Division, geschafft hatte. Die darauffolgende Spielzeit absolvierte Tacon noch als eigenständiger Verein, erhielt aber bereits finanzielle Unterstützung sowie Mitnutzungsrecht des Trainingsgeländes von Real Madrid. In der ersten Saison als Real Madrid Femenino gelang dem Team 2021/22 gleich die Qualifikation für die Champions League.

Den wichtigsten internationalen Wettbewerb im Vereinsfußball kennt Bruun bereits aus ihrer Zeit bei Paris Saint-Germain (2018 - 2021) und Olympique Lyon (2021 -2023). Als Lyon den Titel 2022 gewann, war die Dänin an den englischen Erstligisten Manchester United ausgeliehen, in der abgelaufenen Saison scheiterte der Rekordsieger im Viertelfinale am FC Chelsea.

Auch wenn es mit dem ganz großen Coup offiziell nie geklappt hat, war ihre Zeit in Frankreich durchaus erfolgreich. Zwei französische Meisterschaften, ein nationaler Pokal und ein französischer Superpokal stehen in Bruuns Vita. "Ich bin sehr dankbar für meine bisherige Karriere und ich kann kaum erwarten, was als Nächstes kommt", erklärt die 25-jährige Mittelstürmerin.

Bruun: "Real Madrid wird in Zukunft um die ganz großen Titel mitkämpfen"

In ihren Augen wird sich Real Madrid in der Zukunft zu den Topvereinen zählen können. "Das Team hat wirklich enormes Potenzial. Hier sind viele großartige Spielerinnen, obwohl es noch eine recht neue Mannschaft ist." Die Voraussetzungen seien da, um irgendwann in der Liga den übermächtigen FC Barcelona zu ärgern und auch auf internationaler Ebene erfolgreich zu sein. "Man merkt, dass es hier einen klaren Plan gibt und, dass das Team in der Zukunft um die ganz großen Titel mitkämpfen wird. Hier gibt es alles, was es dafür braucht, dorthin zu kommen."

Bevor das Kapitel in Madrid wirklich beginnt, geht es für Bruun aber erstmal in Richtung Australien und Neuseeland. Denn nach 16 Jahren Abstinenz hat sich Dänemark mal wieder für eine Weltmeisterschaft qualifizieren können und trifft in Gruppe D auf Europameister England, Haiti und China. Neben Starspielerin Pernille Harder, die die Danish Dynamite als Kapitänin anführt, stehen auch Bruuns zukünftige Teamkolleginnen Sofie Svava und Caroline Möller Hansen im dänischen Aufgebot, die bei ihrem Wechsel zu Real Madrid durchaus eine Rolle gespielt hätten: "Sie haben nur Positives vom Verein erzählt."