"Der beste Fußballer der Welt": Al-Nasr sagt "Hala Ronaldo" und überträgt aus der Kabine

Am Dienstagabend ist Cristiano Ronaldo bei Al-Nasr vorgestellt worden. Der saudi-arabische Klub rollte dem 37-Jährigen den roten Teppich aus und übertrug auch aus der Kabine.

Ankunft in Arabien: Cristiano Ronaldo ist am Dienstagabend bei Al-Nasr vorgestellt worden. imago images

Die Videowürfel in Riad bildeten ihn ab, die Leinwand am Stadion tat es auch - und am Dienstagabend gegen 19 Uhr Ortszeit war es dann soweit: Unter dem Schriftzug "Hala Ronaldo" stieg der leibhaftige Cristiano Ronaldo in einem Dreiteiler mit weißem Hemd und hellblauer Krawatte aus dem Auto und betrat den Mrsool Park, die Spielstätte des saudi-arabischen Klubs Al-Nasr, für den der Portugiese von nun an Tore schießen wird.

Rund 25.000 Fans fasst das Stadion, das bei Ronaldos Ankunft in die Vereinsfarben Blau und Gelb getaucht war und vor lauter Menschen ebenso aus allen Nähten platzte wie der Medienraum. Dort nahm der 37-Jährige anlässlich seiner ersten Pressekonferenz an der Seite von Trainer Rudi Garcia Platz und läutete damit, wie die Moderatorin sagte, als "bester Fußballer der Welt" bei Al-Nasr "eine neue Ära" ein.

Ich bin hier, um der Mannschaft zu helfen, es zu genießen und mein Bestes zu geben. Cristiano Ronaldo

Die Medienrunde dauerte gut eine Viertelstunde, dann machte sich Ronaldo unter lauten "Siuuuu"-Rufen auf den Weg in die Kabine. Auch in der Umkleide blieben die Kameras dem fünfmaligen Weltfußballer auf den Fersen. Ronaldo begrüßte jeden einzelnen Mitspieler per Handschlag, dann hielt erst Vereinspräsident Musalli Al-Muammar eine kurze Rede, ehe auch der Neuankömmling ein paar Worte an die Mannschaft richtete.

"Ich bin froh, hier zu sein", begann Ronaldo und sprach dann - simultan übersetzt von einem Dolmetscher - über seine ersten Eindrücke: "Die Gruppe ist fantastisch. Ich habe schon ein paar Spiele gesehen und dabei gemerkt, wie gut die Verbindung zwischen den Spielern ist. Ich bin hier, um der Mannschaft zu helfen, es zu genießen und mein Bestes zu geben."

Nach seiner Ansprache betrat Ronaldo den Platz und schoss nach einem kurzen Interview signierte Bälle auf die Tribünen, ehe auch seine Familie aufs Spielfeld kam. Nach rund eineinhalb Stunden war Ronaldos Einführung Geschichte.