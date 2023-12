"Der Beste aller Zeiten": Kiel verabschiedet Karabatic im großen Stil

An einem Abend der großen Emotionen hat der THW Kiel bereits vor dem Anpfiff für einen Gänsehaut-Moment gesorgt: Unter tosendem Applaus wurde Nikola Karabatic verabschiedet, der im Sommer seine große Karriere beenden wird.

Viel besser hätte der THW Kiel den Abend nicht durchchoreographieren können: Erst verlängerte Kapitän Nikola Bilyk seinen Vertrag bis Sommer 2026, dann feierte der deutsche Rekordmeister einen euphorisierenden 26:24-Erfolg gegen Paris Saint-Germain. Und dazwischen lag ein ganz besonderer Gänsehaut-Moment.

Zum Teil auch mit Standing Ovations verabschiedete sich das Kieler Publikum von Nikola Karabatic, der seine Karriere im kommenden Sommer beenden wird. Geschäftsführer Viktor Szilagyi überreichte unter tosendem Applaus ein Geschenk. THW-Cheftrainer Filip Jicha geriet hinterher ins Schwärmen: "Ich freue mich riesig für unsere Fans, dass wir hier solch einen Abend erleben durften. Ich möchte mich bei ihnen aber auch dafür bedanken, wie würdig sie Nikola Karabatic verabschiedet haben. Nikola ist für mich der beste Handballer aller Zeiten, der vieles in diesem Klub auf ein neues, höheres Niveau gebracht hat."

Karabatic trug von 2005 bis 2009 das THW-Trikot, gewann in diesem Zeitraum unter anderem vier deutsche Meisterschaften sowie dreimal den DHB-Pokal. Seinen zweiten Champions-League-Titel feierte er 2007 ebenfalls in Kiel - eine Saison, die Karabatic auch als Champions-League-Torschützenkönig beschloss.

Zweimal durfte sich Karabatic am Donnerstagabend in die Torschützenliste eintragen, einmal weniger als Bruder Luka. Die große Rolle in Paris spielt der mittlerweile 39-Jährige längst nicht mehr. Der Körper zollt dem sich jahrelang nie schonenden Spielstil Tribut. Auch so aber war der THW an diesem Abend zu stark für PSG.

Bellahcene: "Ein wirklich großer Champions-League-Abend"

"Ich bin extrem glücklich über diesen Sieg", erklärte Jicha: "In der Halbzeit habe ich zu meinen Spielern gesagt, dass es eigentlich unentschieden steht. Samir hatte da schon 14 Paraden, ohne diese hätten wir nicht mit fünf geführt. Dann hat sich Paris zurückgekämpft und wir waren ein wenig überrascht."

Mit 17 Paraden, darunter ein Siebenmeter, schwang sich der französische Keeper Samir Bellahcene zum Matchwinner auf. "Es war ein großer, wirklich großer Champions-League-Abend in einer großartigen Atmosphäre", sagte der 28-Jährige: "Wir hatten eine starke Mentalität, haben als Mannschaft zusammengestanden. Jeder hat für jeden gekämpft, und deshalb haben wir gewonnen. Jetzt bin ich einfach nur glücklich, aber Sonntag geht es für uns bereits weiter." Dann ist der Bergische HC zu Gast - der noch nie gegen den THW punktete.