Der "besondere Moment" für geflüchteten Aussi: Im  BVB-Dress gegen Ex-Klub Kiew

Am Dienstagabend steigt für Alan Aussi ein "besonderer Moment". Der vor dem Krieg in seiner Heimat geflüchtete Ukrainer bestreitet im BVB-Dress ein Benefizspiel gegen seinen Ex-Klub Dynamo Kiew.

Seit zwei Monaten ist Alan Aussi in Dortmund und trainiert bei der Drittliga-Reserve des BVB. Ein Innenverteidiger, 20 Jahre alt, beim ukrainischen Rekordmeister Dynamo Kiew ausgebildet. Und doch hat der Aufenthalt des Spielers keinen sportlichen Hintergrund, Aussi musste vor dem Krieg in der Ukraine fliehen und fand im Ruhrgebiet eine vorübergehende Heimat.

Tägliche Telefonate mit der Frontlinie

"Ich bin sehr herzlich willkommen worden, dafür bin ich dem Klub und der Stadt dankbar", sagt er, dennoch ist es eine schlimme Zeit. Der russische Angriffskrieg auf sein Heimatland, das Wissen um Freunde und Familie in großer Gefahr belasten ihn. "Ich habe viele Freunde, die in der Ukraine schwierige Momente erleben", berichtet Aussi: "Zwei meiner besten Freunde sind an der Frontlinie." Jeden Tag versucht er sie zu kontaktieren, um zu wissen, "ob sie noch am Leben sind".

Eine belastende Situation: "Es ist schwierig für ihre Familie und mich. Es kann jeder Tag der letzte sein." Er sei in Sicherheit und spiele Fußball, seine Freunde an der Front. "Trotzdem versuche ich positiv zu bleiben: Ich hoffe, dass es bald Frieden gibt und die Ukraine gewinnt."

Im BVB-Trikot gegen Dynamo Kiew

Und er versucht auf seine Art und Weise zu helfen. Wenn Borussia Dortmund am morgigen Dienstag um 18 Uhr zu einem Benefiz- und Freundschaftsspiel gegen Dynamo Kiew antritt, wird Aussi für den BVB spielen. "Das wird ein sehr besonderer Moment. Ich bin stolz, dass der Klub der Ukraine hilft, ein Spiel organisiert und andere Spendenaktionen mitgestaltet", sagt er: "Das ist eine besondere Motivation, im Trikot von Borussia Dortmund aufzulaufen."

Bisher sind 25.000 Tickets verkauft

25.000 Tickets hat der Verein bereits verkauft, jedes weitere hilft den Menschen in der Ukraine, der Reinerlös wird gespendet. "Es ist wichtig, dass möglichst viele Spendengelder gesammelt werden können. Die Leute brauchen das Geld um zu leben, ein Dach über dem Kopf zu haben, um Essen zu haben. Ich hoffe, es werden möglichst viele Menschen im Stadion sein", sagt Aussi. Der ebenfalls geflüchtete FIFA-Schiedsrichter Denys Schurman wird die erste Halbzeit pfeifen, Patrick Ittrich die zweite.

Für den Verein war es keine Frage zu helfen. "Uns war sofort klar, dass wir das machen wollen. Es gibt wichtigere Dinge als das, was wir jeden Tag im Fußball machen. Das ist eine humanitäre Katastrophe", sagt Trainer Marco Rose: "Wir wollen Dinge verstehen, wir wollen ein Zeichen setzen. Es geht darum, zusammen zu sein und als Menschen Signale auszusenden. Das machen wir sehr gerne."

Für Aussi ist es auch eine kleine Ablenkung. "Es ist schwierig, mich auf den Fußball zu konzentrieren, auf Spiele und Trainingseinheiten", berichtet er: "Aber ich bin Profi, ich werde herausgehen und mein Bestes geben. Wir helfen der Ukraine, wir sammeln Spendengeldern, das hilft meinem Mitmenschen."

Elf ukrainische Nationalspieler in Kiews Kader

Und für den Gegner aus Kiew ist die Partie bei allem karitativen Hintergründen auch ein sportlicher Härtetest. Elf Nationalspieler des Rekordmeisters stehen im Kader, den Nationaltrainer Oleksandr Petrakov für die im Mai anstehenden Partien in WM-Qualifikation und Nations League zusammengestellt hat - ihnen fehlt seit Beginn des Kriegs natürlich Spielpraxis für die wichtigen Begegnungen.

Patrick Kleinmann