Der "Berliner Weg" bleibt sein Vermächtnis

Er war Macher und Suchender zugleich - und führte Hertha BSC als Präsident auf eine Art, die es so vorher nicht gab. Am Dienstag ist Kay Bernstein im Alter von 43 Jahren gestorben. Ein Nachruf.

Nah an den Fans: Kay Bernstein (re.) bei einem Selfie mit einer Hertha-Anhängerin im November 2023. IMAGO/mix1

Der Anruf kam in der Woche vor der Mitgliederversammlung im Oktober des vergangene Jahres. Kay Bernstein war dran, und es ging - klar - um Hertha BSC und manche Misstöne in den Führungsgremien. Bernstein suchte Rat, er wollte sich die Meinung eines außenstehenden, langjährigen Beobachters einholen. Er hörte zu und stellte Fragen, er sagte, was er dachte, und am Ende bedankte er sich.

Es war ein Gespräch auf Augenhöhe, eine knappe Stunde, die sinnbildlich war für diesen Mann, der Sender und Empfänger zugleich war. Kay Bernstein war Macher und Suchender in einem, und er blieb es auch in dem Amt, das er seit Juni 2022 bekleidete und das ihn ins Rampenlicht stellte.

Er war ein Präsident, wie ihn der 1892 gegründete Klub so nie zuvor hatte: nahbar, eloquent und fest entschlossen, nach Jahren des finanziellen Irrsinns diesen - seinen - Verein in eine mentale Zeitenwende und in die Zukunft zu führen. Es war kein Amt, es war eine Berufung für ihn: eine, die ihn aufrieb und die er zugleich auskostete.

Dem Verein "ein bisschen Seele zurückgeben"? Das ist ihm gelungen

Kay Bernstein ist am Dienstagmorgen gestorben, nach einem viel zu kurzen Leben, in dem viel drinsteckte. Zur Welt kam er in Marienberg im Erzgebirge, in Dresden wuchs er auf, ein Jahr vor der Wende zogen seine Eltern mit ihm nach Berlin-Marzahn. Beinahe-Schulabbrecher, als Mitbegründer der "Harlekins Berlin '98" ein Hertha-Ultra der ersten Stunde, gelernter Industriemechaniker, Inhaber einer Kommunikations- und Eventagentur: Bernstein hat das Leben und Hertha BSC aus vielen Perspektiven kennengelernt.

Und als er sich im Sommer 2022 nach dem Rückzug des Vereins-Patrons Werner Gegenbauer zum Schrecken des Klub-Establishments in der Präsidentschaftswahl gegen den vermeintlichen Favoriten Frank Steffel, den Boss des Handball-Bundesligisten Füchse Berlin, durchgesetzt hatte, da goss er - das "Kind der Kurve" - Auftrag und Anspruch in diesen Satz: "Ich kann dem Verein ein bisschen Seele zurückgeben."

Das ist ihm gelungen. Dass Berlin, das sich zwischenzeitlich von Hertha BSC doch etwas entliebt hatte, diesen Traditionsklub wieder ins Herz geschlossen hat, dass die Entfremdung zwischen Verein und aktiver Fanszene überwunden wurde, dass dieser jahrelang grotesk über seine Verhältnisse lebende Klub wieder Bodenhaftung bekommen hat - das ist das bleibende Verdienst Bernsteins.

Der Vordenker und Nachdenker stieß nicht selten an Grenzen

Für ihn war die Zeit als Präsident ein Crashkurs in Sachen Realität. Der unabhängige, kritische Geist, der nicht die Routine streicheln, sondern den Aufbruch wagen wollte, bekam Lektionen erteilt, die auf keinem Lehrplan stehen. Investoren-Zoff, Spionage-Affäre, die Trennung von Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic vor einem Jahr, der siebte Abstieg der Klub-Historie, die Fast-Insolvenz, der harte Sparkurs: Diesen Klub, der jahrelang zwischen Selbstdemontage und Selbstüberschätzung oszillierte und in dem es immer mindestens um alles ging, zu führen, war nie vergnügungssteuerpflichtig.

Der Vordenker und Nachdenker Bernstein, der sich das Recht herausnahm, sich dem Meinungslärm zu verweigern und unbequeme Fragen zu stellen, stieß nicht selten an die Grenzen: an die seiner Kraft und an die, die das Habitat Profi-Fußball vorgibt.

Dass sich der finanziell ausgeblutete Klub im vergangenen Sommer einen Wettanbieter als Sponsor auf die Brust holte, obwohl Bernstein in seinem Wahlprogramm im Jahr zuvor den Verzicht auf "schmutzige Sportwetten-Kohle" propagiert hatte, legten ihm Kritiker als Verrat an den eigenen Werten aus. In Wahrheit war es eine alternativlose Allianz mit der Realität.

Bernstein steckte mit seiner Begeisterung an und ließ sich davon tragen

Die Ambivalenz - auch im Umgang mit Investoren - war Bernstein bewusst. Diese Annäherung an die Wirklichkeit kostete Kraft, aber gemocht, beinahe inhaliert hat er das Wirken als Präsident, das er mit großer Präsenz auf der Geschäftsstelle des Klubs versah, schon auch. Dass er treue Gefährten von einst um sich scharte, gefiel nicht jedem, und dass er nicht in allen Momenten frei von Anpassung und Anmaßung war, monierte mancher, aber mit seiner in einem kicker-Interview im Dezember 2022 geäußerten Selbsteinschätzung lag er trotzdem nicht falsch.

"Die Aufgabe ist knackig", sagte Bernstein damals, "aber ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort." In diesem lange überreizten und überhitzten Klub, in dem viele vornehmlich mit sich selbst zu tun hatten, hatte der Überzeugungstäter nicht immer die passenden Lösungen, aber er stellte oft die richtigen Fragen und scheute keine Konflikte.

Kay Bernstein war ein Mensch, der andere mit seiner Begeisterung anstecken und sich auch selbst davon tragen lassen konnte. Der "Berliner Weg", für den er unermüdlich warb und den Hertha BSC unter ihm einschlug, bleibt sein Vermächtnis. Diesen Weg ohne den Vorreiter weiterzugehen, ist jetzt der Auftrag an den Klub, der seit Dienstagmorgen unter Schock steht.