Der Berliner AK trennt sich von Duda

Regionalligist Berliner AK reagiert auf die Ergebnisse der vergangenen Wochen und trennt sich von Coach Benjamin Duda. Ein Nachfolger soll bald bekannt gegeben werden.

Es gibt aktuell kein formschwächeres Team in der Liga: Der Berliner AK, der zu Beginn der Saison noch die Tabelle anführte, erlebt bislang ein rabenschwarzes Jahr 2023: Nach vier Punkten aus den beiden Auftaktspielen folgte eine bis heute andauernde Negativserie von sieben Partien ohne Sieg - aus denen lediglich ein Zähler mitgenommen werden konnte.

Jetzt zogen die Verantwortlichen des BAK die Reißleine und trennen sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Benjamin Duda. Die Entscheidung sei nach intensiven Gesprächen in den letzten Wochen und sorgfältiger Überlegung einstimmig am Sonntag nach dem Spiel gegen FSV Luckenwalde (0:1) getroffen worden, schreibt der Verein in seiner Meldung.

Nachfolger steht bereits fest

"Wir möchten uns bei Benjamin Duda für seine Arbeit und Engagement in den letzten 15 Monaten bedanken. Wir sind zum Entschluss gekommen, dass wir eine Veränderung und eine neue Dynamik bei der Regionalligamannschaft benötigen,“ wird Präsident Ebubekir Han darin zitiert.

Bei der Suche nach einem geeigneten Nachfolger sei man bereits fündig geworden, heißt es weiter. Man wolle den neuen Cheftrainer noch vor dem Benefizspiel gegen Hertha BSC am Freitag bekanntgeben. Die Regionalliga Nordost pausiert bekanntlich am Wochenende, da der Landespokal ansteht.

In der Tabelle stehen die Berliner derzeit auf Rang elf, acht Punkte vor der Roten Zone, die ab Platz 15 beginnt. Wie viele Teams letztlich absteigen müssen, ist noch offen. Das erste Punktspiel nach der Pokalpause steigt schon am Montag, den 27. März. Gegner im Heimspiel ist Chemie Leipzig.