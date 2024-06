Der Bergische HC plant zweigleisig: So sehen die Kader aus

Seit dem letzten Spieltag der abgelaufenen Bundesliga-Saison steht der Bergische HC als sportlicher Absteiger fest. Doch juristisch geht die Spielzeit in die Verlängerung. Der BHC plant deshalb zweigleisig: Auf der einen Seite für die Bundesliga, auf der anderen für die 2. HBL. So sehen aktuell die Kader für beide Fälle aus:

"In der aktuellen Situation planen wir noch mit einer zweigleisigen Konstellation", erklärte der Geschäftsführer des Bergischen HC, Jörg Föste, am Mittwoch (5. Juni) bei einer Pressekonferenz. Denn: Der BHC hinterfragt die Lizenz des HSV Hamburg und klagt deshalb. "Wir haben jetzt unser Schiedsgericht", so Föste.

"Der Termin am Freitag, 14. Juni um 12 Uhr steht fest, die Örtlichkeit ist noch nicht geklärt. Das Schiedsgericht setzt sich aus dem Vorsitzenden Dr. Stephan Tholund aus Kiel, Professor Dr. Martin Schinke aus Düsseldorf als Nominierter der HBL und Professor Dr. Jan Orth aus Köln als Nominierter des Bergischen HC zusammen", erläuterte Jörg Föste die Zusammensetzung des Gerichts.

Für den Fall, dass der BHC also trotz des sportlichen Abstiegs in der Handball-Bundesliga bleibt, muss der neue Sportliche Leiter Fabian Gutbrod einen Kader zusammenstellen. "Natürlich habe ich auch schon in dieser Saison wahrgenommen, dass einige Dinge nicht so laufen, wie sie hätten laufen sollen. Gemeinsam, wie wir hier alle sitzen, werden wir uns der Aufgabe annehmen, um zu der BHC-Identität wieder zurückzukommen. Ich selbst versuche so gut es geht die Spieler zu identifizieren, die ein Stück dazu beitragen können", so Gutbrod im Rahmen der Pressekonferenz, bei der auch verkündet wurde, dass die "Löwen" in der kommenden Saison auf ein Trainer-Duo bestehend aus Arnor Thor Gunnarsson und Markus Pütz setzen wollen.

Dormagen-Leihen bleiben bestehen

"Unabhängig davon in welcher Liga wir spielen werden, werden wir Louis Obersoler (Anm. d. Red.: Torhüter) und Sören Steinhaus (Spielmacher) im Rahmen der Ausleihe in Dormagen belassen. Ein Zweitspielrecht gibt es in der Form nicht", stellte Föste klar. "Wir tun dies, weil wir nicht beim leisesten Gegenwind umfallen und stehen dazu den Weg der Kooperation auch weiter mitgehen, selbst wenn wir sportliche Konkurrenten sein sollten. Natürlich wäre es verlockend beide in unseren Kader zu nehmen, aber dies gehört sich nicht, da sie Teil der sportlichen Planung in Dormagen sind", betonte der BHC-Geschäftsführer.

Fall: Bundesliga-Verbleib

Für die Bundesliga wäre der BHC-Kader fast voll. "Hier bliebe einzig die Frage der Besetzung mit einem dritten Torhüter offen", sagte Geschäftsführer Jörg Föste. Der Tabellen-17. der abgelaufenen Bundesliga-Saison hätte in diesem Fall ein Torhüter-Gespann bestehend aus Christopher Rudeck und Neuzugang Lukas Diedrich. Für die Außen-Positionen ständen Noah Beyer, Neuzugang Belal Ibrahim Massoud (für die linke Seite), Yannick Fraatz und Isak Persson (rechte Seite) zur Verfügung.

Im Rückraum könnten Gunnarsson und Pütz auf Lukas Stutzke, Mads Andersen, Robin Granlund (25-jähriger Finne, kommt von Eskilstuna Guif), Sören Servos (eigene U23, gehört nun fest dazu), Tomas Babak, Eloy Morante Maldonado, Djibril M’Bengue, Elias Scholtes und Johannes Wasielewski (Neuzugang) zurückgreifen. Am Kreis würden Frederik Ladefoged, Aron Seesing und Tjörvi Tyr Gislason (ein weiterer Neuzugang) ein Trio bilden.

Kader Bergischer HC Bundesliga 2024/25

Nummer Name Position Geburtsdatum 1 Christopher Rudeck Tor 15.10.1994 Lukas Diedrich Tor 28.03.2000 2 Noah Beyer Linksaußen 15.05.1997 Belal Ibrahim Massoud Linksaußen 08.02.2004 3 Isak Persson Rechtsaußen 07.11.2000 18 Yannick Fraatz Rechtsaußen 12.08.1999 15 Mads Andersen Rückraum Links 14.12.1996 24 Sören Servos Rückraum Links 02.07.2006 39 Lukas Stutzke Rückraum Links 14.01.1998 Robin Granlund Rückraum Links 19.04.1999 19 Tomas Babak Rückraum Mitte 28.12.1993 33 Eloy Morante Maldonado Rückraum Mitte 25.02.1998 4 Elias Scholtes Rückraum Rechts 17.08.2003 11 Djibril M'Bengue Rückraum Rechts 13.05.1992 Johannes Wasielewski Rückraum Rechts 22.09.1997 14 Frederik Ladefoged Kreisläufer 15.04.1996 49 Aron Seesing Kreisläufer 14.01.2003 Tjörvi Tyr Gislason Kreisläufer 12.05.2000

Fall: Abstieg in die 2. HBL

"In der zweiten Liga sähe der Kader gleich aus, mit der Ausnahme, dass hier noch Gespräche und Entscheidungen mit Christopher Rudeck, Lukas Stutzke, Frederik Ladefoged, Mads Andersen und Isak Persson ausstünden", erläuterte Föste. "Wir haben also bereits einen 13-Mann-Kader zur Verfügung und wir stehen im tagesaktuellen Abgleich wie wir das Aufgebot nach und nach füllen. Dies werden wir in den kommenden Wochen abarbeiten", blickte er voraus.

Stutzke vermied zuletzt ein Bekenntnis zum BHC. Nach der 30:40-Pleite gegen die SG Flensburg-Handewitt und dem sportlichen Abstieg sagte der Rückraumspieler, der bisher zehn Länderspiele für Deutschland bestritt, am Dyn-Mikrofon: "Dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern."

BHC-Stimmen nach dem Abstieg: "Wir kommen wieder"

Klar ist: Im Abstiegsfall gäbe es Fragezeichen auf der Torhüter-Position - einzig bei Lukas Diedrich hätten die Bergischen aktuell Planungssicherheit - sowie auf der linken Rückraum-Position, auf Rechtsaußen und am Kreis.

Kader Bergischer HC 2. HBL 2024/25