Der Beginn einer Ära und Zverevs Problem: Fünf Erkenntnisse aus Wimbledon 2023

Das Herren-Tennis steuert auf eine neue Ära zu, das Damen-Tennis bleibt unvorhersehbar - und aus deutscher Sicht frustrierend. Alexander Zverev braucht derweil mehr Mut. Was Wimbledon 2023 gezeigt hat ...

Das Herren-Tennis hat einen neuen König

Lange war es Roger Federer, einige Zeit lang war es Rafael Nadal, zuletzt Novak Djokovic. Das mitreißende Finale am Sonntag glich nun einer Wachablösung: Der Mann, den es zu schlagen gilt, heißt Carlos Alcaraz. Dem Spanier gelang ein historischer Sieg auf Rasen - dem Belag, auf dem er kaum Erfahrung hatte. Dem Belag, auf dem seine Stärken eigentlich am wenigsten zur Geltung kommen. Dem Belag, auf dem Seriensieger Djokovic unbezwingbar schien. Er war es nicht. Nicht gegen Alcaraz.

Als der damalige Wimbledon-Dominator Pete Sampras im Achtelfinale 2001 nach sieben Titeln in acht Jahren dem 19-jährigen Roger Federer unterlag, galt das als Ende einer Ära - und dem Beginn einer neuen. Sogar eine ganze Dokumentation wurde über das damalige Viertrundenmatch gedreht. Der Sieg des 20-jährigen Alcaraz über den 36-jährigen Djokovic hat das Potenzial, eine ähnliche Bedeutung zu erreichen. Federer gewann in der Folge übrigens achtmal Wimbledon - nach Djokovics Niederlage weiterhin Bestwert.

Ein langfristiger Alcaraz-Konkurrent ist nicht in Sicht

Die neue Ära, wenn sie denn eingeleitet wurde, könnte eine unausgeglichene werden. Alcaraz und Djokovic waren mit großem Abstand die beiden besten Spieler im Turnierverlauf, sie sind mit großem Abstand die beiden besten Spieler der Welt. Aber was, wenn der Serbe abtritt, wie es Rafael Nadal 2024 tun wird? Oder wenn er seinem fortgeschrittenen Alter tatsächlich einmal Tribut zollt?

Der spielerischen Klasse und mentalen Stärke scheint keiner der aktuellen Topspieler gewachsen. Holger Rune und Daniil Medvedev? Im direkten Duell mit Alcaraz genauso chancenlos wie Jannik Sinner gegen Djokovic. Stefanos Tsitsipas? In seiner Entwicklung stagnierend und den großen Spielen oft nicht gewachsen. Casper Ruud? Dem 142. der Weltrangliste unterlegen. Und Alexander Zverev?

Zverev braucht mehr Mut zur Unzufriedenheit

Sowohl in Halle gegen Alexander Bublik als auch in London gegen Matteo Berrettini verließ Alexander Zverev den Platz und erklärte, dass er doch eigentlich gut gespielt habe. Verloren hatte er trotzdem. Die Auftritte des deutschen Spitzenspielers in den vergangenen Wochen und Monaten machen nach seiner verheerenden Verletzung bei den French Open 2022 in der Tat Mut. Aber auch Zverev braucht jetzt mehr Mut - den Mut zur Unzufriedenheit.

Klar, gegen einen grandios aufspielenden Rasen-Spezialisten wie Berrettini kann man nach einer langen Pause verlieren - und Zverevs Leistung war in der Tat alles andere als schwach. Aber sollte es der Anspruch eines Spielers mit Zverevs Anlagen, Talent und Können sein, einfach gut zu spielen und dann schulterzuckend einräumen zu müssen, dass der Gegner halt besser war? Das Potenzial, wieder in die Top 10 der Welt zurückzukehren, hat der Deutsche allemal. Aber dafür muss er wieder größer denken. Die Schonfrist nach seiner Verletzung hält nicht ewig an.

Das deutsche Damen-Tennis steckt in der Sackgasse

Vor einem Jahr bejubelte Tennis-Deutschland den Höhenflug von Tatjana Maria bis ins Wimbledon-Halbfinale, jetzt hat das Damen-Tennis einen vorläufigen Tiefpunkt erreicht. Beim zweiten Grand-Slam-Turnier in Folge kam keine deutsche Spielerin über die 2. Runde hinaus. Maria, mit Weltranglistenposition 67 am höchsten gesetzt, schied schon in der ersten Runde aus, wird im August 36 Jahre alt. Jule Niemeier, 13 Jahre jünger und im Vorjahr noch Viertelfinalistin, ist bislang nur ein Versprechen, nicht mehr.

Die Zeiten, in denen Andrea Petkovic, Sabine Lisicki und Angelique Kerber zumindest phasenweise auftrumpften, sind vorbei. Kurz vor Wimbledon-Start hatte Kerber angekündigt, ein Comeback für die Australian Open 2024 ins Auge zu fassen. Während des Turniers wird sie 36 Jahre alt. Kerbers Rückkehr mag Hoffnung machen - aber mittel- bis langfristig drängt sich keine Nachfolgerin auf.

Die Damen-Konkurrenz bleibt unvorhersehbar

Iga Swiatek ist zwar auf einem guten Weg, die Damen-Konkurrenz in den kommenden Jahren zu dominieren - aber sie ist nicht so unschlagbar, wie es Alcaraz bei den Herren auf absehbare Zeit scheint. Ihre Bezwingerin Marketa Vondrousova sorgte mit ihrem Turniersieg für eine faustdicke Überraschung und avancierte zur ersten ungesetzten Wimbledon-Siegerin der Open Era. Vor ihrem Triumphzug in London lautete ihre Karrierebilanz auf Rasen: zwei Siege, zehn Niederlagen.

Einmal mehr zeigt dieses Beispiel, wie unberechenbar das Damen-Tennis ist. Der letzte ungesetzte Grand-Slam-Sieger bei den Herren war Gaston Gaudio bei den French Open 2004. Bei den Damen gab es seitdem schon fünf. Das macht die Konkurrenz außergewöhnlich spannend und ausgeglichen. Die Kehrseite der Medaille: Dem Damen-Tennis fehlen weiterhin die großen Zugpferde, die großen Duelle, die großen Rivalitäten.