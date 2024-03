Der Beachhandballer des Jahres: Lennart Liebeck

Lennart Liebeck wurde als "Beachhandballer des Jahres" ausgezeichnet. Der 19-Jährige wusste in seinem ersten Jahr im Aktivenbereich von sich zu überzeugen.

"Auch wenn wir alle den Mannschaftssport lieben, sind persönliche Auszeichnungen natürlich auch immer echt besonders, genauso wie das gesamte letzte Jahr 2023", freut sich Lennart Liebeck über seine Ehrung.

Für ihn war 2023 ein Jahr voller Höhepunkte: "Ich bin mit der Beach and da gang U21 bei der deutschen Meisterschaft ins Finale gekommen und Vize-Deutscher Meister geworden."

Die Vizemeisterschaft sollte in diesem Jahr allerdings nicht der einzige Titel für Liebeck bleiben. "Die EM in Portugal war das Highlight schlechthin. Dort konnten wir uns im Viertelfinale gegen Kroatien durchsetzen, im Halbfinale dann gegen den amtierenden Europameister Dänemark. Im Finale hat es gegen Ungarn nicht ganz gereicht, trotzdem war das Turnier mit das größte Highlight, das ich bis jetzt erlebt habe“.

Von der Halle in den Sand

In der Halle spielt Lennart Liebeck seit nunmehr elf Jahren im Rückraum bei Oberligist TSG Münster. Über diesen Verein ist er auch zum Beachhandball gekommen und durchlief bei Beach and da Gang alle Jugendmannschaften. Irgendwann kam die Einladung in die Jugend-Nationalmannschaft. Dort spielte er unter Marten Franke 2021 die Europameisterschaft in Bulgarien sowie 2022 die Weltmeisterschaft auf Kreta.

Nachdem Liebeck bei der WM Torschützenkönig wurde, bekam er die Einladung zur Herren-Nationalmannschaft. Ein Jahr und eine erfolgreiche Saison später, ist der 19-Jährige nun Deutschlands Beachhandballer des Jahres.

Nominiert waren neben Liebeck mit Severin Henrich und Matthew Wollin zwei Spieler vom Deutschen Meister 12 Monkeys. Außerdem zur Wahl standen Lauro Pichiri und Stefan Mollath. Alle fünf wurden im Sommer gemeinsam Vizeeuropameister.