Der Bayern-Start - ein Fall für Netz

Auf der linken Abwehrseite drohen Trainer Adi Hütter zum Rückrundenauftakt gleich zwei Ausfälle. Das lässt die Chancen für Youngster Luca Netz auf einen Startelfeinsatz steigen.

Corona-Alarm in München, aber auch bei der Borussia kann Trainer Adi Hütter längst nicht aus dem Vollen schöpfen. Jonas Hofmann (Knie-OP) hat gerade erst das Lauftraining aufgenommen, Jordan Beyer muss nach Muskelverletzung und Corona-Infektion noch Rückstand aufholen, Ramy Bensebaini bereitet sich mit der Nationalmannschaft Algeriens auf den Afrika-Cup vor, außerdem die Quarantäne von Denis Zakaria, Joe Scally, Mamadou Doucouré und Keanan Bennetts - das schränkt die Möglichkeiten für den VfL-Coach ein. Auf der linken Abwehrseite könnte gar schon die Entscheidung gefallen sein, wer am Freitag in München in der Startelf steht: Alles spricht für Luca Netz.

Stammkraft Bensebaini ist wegen des bevorstehenden Afrika-Cups raus und im Grunde auch der mögliche Backup Scally aufgrund der Quarantäne - denn selbst für den Fall, dass der US-Amerikaner die Isolation rechtzeitig verlassen darf, fehlen ihm Training und Praxis. Bleibt also Netz, der in seinem ersten Halbjahr in Gladbach sowieso schon gut Fuß fassen konnte am linken Niederrhein.

Eine Vorlage beim 5:0

Zwölf Einsätze sind es in der Bundesliga geworden, gleich achtmal startete der Zugang von der Berliner Hertha. Zwei weitere Einsätze im DFB-Pokal sorgen für eine noch bessere Bilanz. Damit konnte Netz zum Jahreswechsel persönlich sehr zufrieden sein - und war es auch. Zumal dem 18-Jährigen zusätzlich der Sprung in die deutsche U-21-Nationalmannschaft gelang. "Der Wechsel hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich hatte einen klaren Plan - und der ist bis jetzt voll aufgegangen", sagte Netz im November.

Sollte es tatsächlich so kommen und der Youngster in München von Beginn an auflaufen, kann er auf seine positive Bayern-Erfahrung aus der Hinrunde zurückgreifen. Beim 5:0 im DFB-Pokal Ende Oktober wurde Netz in der 54. Spielminute eingewechselt und verbuchte mit der Vorlage zum fünften Treffer, den Breel Embolo erzielte, sogar noch einen Assist. Beim 1:1 zwischen beiden Teams zum Bundesligastart blieb Netz ohne Einsatz.