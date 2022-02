Der Bayern-Fluch und Frankfurts heikle Anstoßzeit: Das bringt der 23. Spieltag

Leverkusens Überflieger stehen vor einer harten Probe, der VfB hat gleich mehrere Hoffnungsschimmer und Fürth toppt in einer Kategorie die Bayern: Eine Vorschau auf den 23. Bundesliga-Spieltag.

Siege gegen Bayern sind nicht immer ein gutes Omen. Wie ergeht es Bochum in Stuttgart? AFP via Getty Images

Mainz - Leverkusen: Bayer winkt ein Bundesligarekord

5:1, 5:2, 4:2 - Bayer Leverkusen fliegt förmlich in Richtung Champions League. Am Freitag (20.30 Uhr) aber wartet auf die beste Rückrundenmannschaft eine Art Gegenpol: Während Bayer mit einem vierten Auftritt hintereinander mit mindestens vier Toren den Bundesligarekord einstellen könnte, hat der 1. FSV Mainz 05 die beste Abwehr der Liga. 24 Gegentore nach 22 Spielen sind satte 19 und 24 weniger als zum gleichen Zeitpunkt 2020/21 und 2019/20. Allein zuhause spielte die Svensson-Elf schon siebenmal zu null, zuletzt viermal in Serie. Beißen sich auch Schick, Diaby, Wirtz & Co. die Zähne aus?

Stuttgart - Bochum: Profitiert der VfB vom Bayern-Fluch?

Der VfL Bochum galt vor der Saison bei manchem Fan des VfB Stuttgart sicher als einer der Klubs, die man schon hinter sich lassen werde. Doch lag der Aufsteiger nach dem Hinrundenduell noch einen Punkt und vier Plätze hinter den Schwaben, hat er sie inzwischen auf zehn Punkte und sechs Plätze distanziert. Der VfB, seit sieben Spielen sieglos, steht am Samstag (15.30 Uhr) massiv unter Druck. Was ihm ein wenig Hoffnung macht: Tiago Tomas' Doppelpack in Leverkusen, Kalajdzics mögliches Comeback, die Gelbsperre von VfL-Dauerbrenner Rexhbecaj - und der Bayern-Fluch: Die letzten acht Mannschaften, die den Rekordmeister bezwangen, gewannen die folgende Partie nicht.

Wolfsburg - Hoffenheim: Kruse trifft Lieblingsgegner

Während dem VfB mehr denn je der Abstieg droht, hat sich der VfL Wolfsburg mit zwei Siegen am Stück von den unliebsamen Rängen entfernt. Gegen die TSG Hoffenheim, die ohne die gelbgesperrten Geiger und Grillitsch auskommen muss, könnte Trainer Florian Kohfeldt bereits seinen persönlichen Bundesligarekord einstellen: drei Siege hintereinander. Wird Neuzugang Kruse einmal mehr entscheidender Faktor? Gegen keinen anderen Klub traf er in der Bundesliga so häufig wie gegen die TSG (8).

Augsburg - Freiburg: Duell der erfahrensten Trainer fällt aus

Wie Hoffenheim steckt auch der SC Freiburg im engen Rennen um Champions-League-Rang 4. Mit erst einem Rückrundensieg verspielten die Breisgauer zuletzt aber ein paar Punkte und Plätze - und jetzt geht es zum Drittletzten FC Augsburg, der noch nie ein Heimspiel gegen Freiburg verloren hat. Weil sich Markus Weinzierl (218 BL-Spiele) Corona-bedingt durch seine Co-Trainer-Trio Reiner Maurer, Tobias Zellner und Jonas Scheuermann ersetzen lassen muss, fällt das Duell der beiden erfahrensten aktuellen Bundesligatrainer mit Christian Streich (309 BL-Spiele) aus.

Bielefeld - Union: Knoches imposante Serie reißt

Es ist schwer, nicht an einen Kruse-Effekt zu glauben: Seit der Ex-Topscorer überraschend nach Wolfsburg gewechselt ist, hat Union Berlin nicht mehr getroffen und gepunktet. Zwei Niederlagen am Stück hatte es zuvor letztmals im Januar 2021 gegeben. Trainer Urs Fischer, der am Tag nach dem Spiel 56 wird, muss im Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld - der schlechtesten Heimmannschaft der Liga - zudem auf Abwehrmann Knoche verzichten, der nach 56 Startelfeinsätzen hintereinander diesmal gelbgesperrt fehlt.

Köln - Frankfurt: Elf Punkte besser gegen elf Punkte schlechter

Beide trennen nur einen Punkt, beide sind in Schlagdistanz zur Königsklasse, und doch treffen der 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt in unterschiedlichen Gefühlslagen aufeinander. Der FC steht elf Punkte besser da als nach 22 Spieltagen 2020/21 - die SGE elf Punkte schlechter. Das viertschlechteste Rückrundenteam hat außerdem ein sehr spezielles Problem mit der Anstoßzeit: Von den letzten 15 18.30-Uhr-Spielen am Samstag gewann die Eintracht kein einziges.

Bayern - Fürth: Die neue Schwäche des Rekordmeisters

Wie reagiert der FC Bayern in der Liga auf das 2:4 in Bochum? Es war bereits die vierte Saisonniederlage für den Spitzenreiter - allesamt kassiert gegen einen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte. Und das will was heißen: In den vorigen neun Spielzeiten zusammen (!) war Bayern das nur dreimal passiert. Dass die letztplatzierte SpVgg Greuther Fürth daran am Sonntag (15.30 Uhr) anknüpfen kann, ist zwar unwahrscheinlich. Einen Spielball sollten die Münchner aber lieber nicht erwarten: Fürth hat in der Rückrunde weniger Gegentore kassiert als sie (8:9).

Dortmund - Gladbach: Warum das Hinspiel eine Ausnahme war

Diesmal erfahren Borussia Dortmunds Profis erst kurz vor dem Anpfiff, ob und wie die Bayern im Titelrennen vorgelegt haben. Im Auswärtsspiel bei Union Berlin feilte Trainer Marco Rose erfolgreich an der Stabilität, am Sonntag (17.30 Uhr) wird sich gegen seinen Ex-Klub Borussia Mönchengladbach zeigen, wie nachhaltig das war. Das Hinspiel ging 0:1 verloren - es war das einzige der letzten 54 Spiele, in dem der BVB torlos blieb. Zuhause waren die Fohlen aber zuletzt stets willkommen: Von den jüngsten 15 Heimspielen gegen sie gewann Schwarz-Gelb 14.

Hertha - Leipzig: Bleibt RB im Olympiastadion makellos?

Bei Hertha BSC scheint der Trainerwechsel schon wieder verpufft zu sein, die Berliner sind in der Rückrunde immer noch sieglos und einmal mehr akut abstiegsgefährdet. Für weitere Unruhe sorgte unter der Woche Investor Lars Windhorst mit seiner scharfen Kritik an der Klubführung. Dass am Sonntag (19.30 Uhr) der formstarke Champions-League-Aspirant RB Leipzig ins Olympiastadion kommt, hilft da wenig, auch nicht historisch: Hertha hat alle fünf Heimspiele gegen die Sachsen verloren - und immer mindestens drei Gegentore kassiert.