Der Bayer-Code: Wie Daten Xabi Alonso bei seinem Matchplan helfen

Beim 3:0-Erfolg gegen Bayern München überraschte Xabi Alonso vor Wochenfrist den Rekordmeister mit neuem System und veränderter Taktik. Doch wie kommt so ein Matchplan zustande?

Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Das gilt auch im Fußball. Und ganz speziell auf höchstem Niveau, auf dem oft Kleinigkeiten entscheiden. Eine scharfe Analyse des Gegners, ein entscheidender taktischer Kniff kann den Ausschlag geben. Das gilt für jede Partie.

Auch für das Leverkusener Spiel beim 1. FC Heidenheim natürlich. Vor dem Xabi Alonso den Aufsteiger als eine in mehreren Bereichen sehr gut aufgestellte Mannschaft beurteilte: "Topp bei Standards, topp bei Kontern, topp beim Teamspirit", lautete die Einschätzung der Mannschaft von Frank Schmidt. Und dementsprechend hatte XabiAlonso seinen Matchplan auf dem schwierigen Geläuf ausgerichtet.

Bayer zeigte in Heidenheim ein anderes taktisches Gesicht als gegen Bayern

Dass Bayer diesen konsequent umsetzte, war ein Schlüssel zum Sieg. "Wichtig war, dass wir es angenommen haben und uns auf die Spielweise eingestellt haben, aber trotzdem versucht haben, Situationen spielerisch zu lösen. Diesen Mix zu haben, wann ist Kompromisslosigkeit gefragt und den Ball auch mal auf die Tribüne zu schlagen und wann kann ich versuchen, einen Spielrhythmus bekommen", erklärte Geschäftsführer Simon Rolfes nach dem letztlich souveränen 2:1-Sieg.

Bei diesem zeigte Bayer 04 schon wieder ein anderes spieltaktisches Gesicht, nachdem Xabi Alonso eine Woche zuvor beim 3:0-Triumph gegen den FC Bayern mit einer völlig unerwarteten 4-2-2-2-Formation und einer Kontertaktik überrascht hatte. Ein Matchplan, der voll aufging.

Doch wie entsteht so ein Konzept für die 90 Minuten? Worauf basiert der für die jeweils nächste Partie programmierte Bayer-Code? Dabei fällt den Spieldaten und der Arbeit der Analysten im Team von Marcel Daum eine bedeutende Rolle zu.

Eindeutigste Erkenntnisse verhindern nicht immer einen Misserfolg

Der "Co-Trainer Analyse", so seine offizielle Bezeichnung, filtert mit seinen Mitarbeitern auch unter Zuhilfenahme der Flut an Daten die wesentlichen Merkmale des gegnerischen Spiels heraus, zeichnet so ein genaues Bild der Charakteristik des nächsten Leverkusener Kontrahenten, mit dessen Hilfe Xabi Alonso dann seine Vorbereitung auf das jeweilige Spiel gestalten kann.

Mal passt so ein Matchplan dann haargenau, wie der bei Bayers 3:0-Sieg gegen den Rekordmeister, als Xabi Alonso genauso wie sein Gegenüber Thomas Tuchel auf einen neuen Ansatz setzte. Manchmal können aber auch eindeutigste Erkenntnisse einen Misserfolg nicht verhindern wie im Februar 2021, als Bayer 04 mit Trainer Peter Bosz gegen die damals noch von Gerardo Seoane trainierten Young Boys aus Bern beim 3:4 eine desaströse erste Hälfte (0:3) erleiden musste.

