Der Bann, die Verzögerung und die Frage: Wann zahlt Al-Nasr?

Noch immer hängt ein Transferbann über Ronaldo-Klub Al-Nasr FC. In Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen versichern die Klubmanager jedoch: alles reine Formalie. Dennoch stellt sich die Frage, warum der Verein eine vergleichsweise läppische Summe bis dato nicht gelegt hat.

Rund 778 Milliarden US-Dollar verwaltet der saudi-arabische "Public-Investment-Fonds" PIF momentan. An mangelnder Liquidität kann es also nicht liegen, dass der Al Nasr FC, ein Fußballklub, den sich der Staatsfonds gerade einverleibt hat, einer von der FIFA verhängten Strafzahlung in Höhe von 460.000 Euro nebst Zinsen bis dato nicht hinterhergekommen ist.

Das brachte ihm eine Transfersperre des Weltverbandes ein. Zu der Strafe hatte die Streitschlichtungskammer den Klub, der im Januar Weltstar Cristiano Ronaldo unter Vertrag genommen hatte, bereits im Oktober 2021 verdonnert. Hintergrund waren ausstehende Bonus-Zahlungen gegenüber Leicester City aus dem 2018 getätigten Transfer von Ahmed Musa.

Vergangene Woche bestätigte die FIFA den Bann gegen Al-Nasr, das in der laufenden Transferperiode mit den Einkäufen Marcelo Brozovic (18 Mio. Euro/Inter Mailand) und Seko Fofana (25 Mio. Euro/RC Lens) weitere Schlagzeilen macht. Und sich ja dem Vernehmen nach auch um Stars aus der Bundesliga wie Sadio Mané (FC Bayern) und Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) bemühen soll. So mancher Beobachter wunderte sich, warum die Sperre erst jetzt, also mehr als anderthalb Jahre nach dem FIFA-Urteil in Kraft trat. Das hatte mit einer Beschwerde beim CAS zu tun. Ein Sprecher des Internationalen Sportgerichtshofs erklärte gegenüber dem kicker, dass der CAS den FIFA-Entscheid erst vor etwa fünf Wochen bestätigte, was die Verzögerung erklärt.

Al-Nasr-Verantwortliche versichern: Nur eine Formalie

Nicht aber die Tatsache, dass die vergleichsweise geringe Summe bis dato nicht an Leicester bezahlt wurde. Zumindest hieß es am Dienstag noch bei der FIFA, die Sperre sei anhängig - was Al Nasr nicht davon abhielt, ganz offiziell den Fofana-Deal zu vollziehen. Nur könnte der Ivorer unter den gegebenen Umständen genau wie Brozovic erst registriert werden, wenn der Bann aufgehoben ist.

Warum also zahlt der Klub mit dem milliardenschweren PIF-Staatsfonds im Rücken nicht? Eine Anfrage beantwortet Al-Nasr nicht. Alles aber scheint halb so wild, im Gespräch mit potenziellen Neuzugängen sollen die Verantwortlichen angeblich versichert haben, dass es sich lediglich um eine Formalie handele. Dass aber die CAS-Bestätigung bereits fünf Wochen zurückliegt, die Verantwortlichen also genug Zeit gehabt hätten, die Strafe zu bezahlen, widerspricht dieser Darstellung.

Bis zum prestigeträchtigen Freundschaftskick gegen Paris St.-Germain am 25. Juli jedenfalls sollten Brozovic und Fofana registriert sein. Das wäre zumindest im Sinne der saudischen Staatslenker, die die Transferoffensive ihrer Liga ja im Gesamtkontext eines viel größeren Projekts sehen: der Ausrichtung einer Fußball-WM der Männer nach dem Vorbild Katar.