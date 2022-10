"Der Ball ruht, die Gefühle nicht": Bayern-Legende Ribery beendet Karriere

Nun ist es offiziell: Der französische Weltstar Franck Ribery hat seine aktive Karriere früher als geplant beenden müssen. Dies gab der langjährige Bayern-Dribbler auf seinen sozialen Kanälen bekannt.

"Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht." Mit diesen Worten legte Ribery via Twitter seine Karriere ad acta. Bereits in jüngster Zeit machten Gerüchte über ein vorzeitiges Ende seiner Laufbahn die Runde, nachdem der mittlerweile 39-Jährige immer wieder von Knieproblemen geplagt wurde. Sein Vertrag bei seinem derzeitigen Verein US Salernitana hatte noch eine Laufzeit bis Saisonende.

Ribery wurde beim FC Bayern München zum Weltstar. 2007 von Olympique Marseille an die Säbener Straße gewechselt, gewann er mit dem FCB alles, was es im Vereinsfußball zu gewinnen gibt. In seinen zwölf Jahren beim Rekordmeister wurde er insgesamt neunmal Deutscher Meister und gewann sechs Mal den DFB-Pokal. 2013 folgte dann das erfolgreichste Jahr mit dem Gewinn der Champions League sowie der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft und des UEFA Super Cups. Ribery feierte in der historischen Saison auch einen persönlichen Triumph, denn 2013 wurde er zu "Europas Fußballer des Jahres" gewählt. Zweimal wurde er vom kicker zudem als "Mann des Jahres" geehrt - nach 2008 auch 2013.

Franck Ribery ist einer der größten Spieler, die der FC Bayern jemals hatte. Bayerns Ehrenpräsdient Uli Hoeneß

"Mit Franck Ribery beendet einer der ganz Großen in der Geschichte des Fußballs - und nicht zuletzt des FC Bayern - seine Karriere", wird Bayern-Boss Oliver Kahn auf der Klub-Website zitiert. Insgesamt spielte Ribery von 2007 bis 2019 für den FC Bayern, in 425 Pflichtspielen gelangen ihm 124 Tore und 182 Vorlagen. Doch nicht nur durch seine Erfolge, auch durch seine offene menschliche Art und seinen Spielwitz eroberte er die Herzen der Bayern-Fans im Sturm. Der Franzose besaß außergewöhnliche technische Fähigkeiten, mit denen er seine Gegenspieler reihenweise zur Verzweiflung brachte - und wandte diese auch in schier unmöglichen Situationen an. "Franck war ein Filou auf dem Platz, etwas ganz Besonderes. Er stand für Raffinesse", sagte Kahn.

Nach seiner Zeit beim FC Bayern wechselte er nach Italien, zunächst zur AC Fiorentina, 2021 zu US Salernitana. In Salerno endet nun auch seine sportliche Reise.