"Der Ball geht nicht rein": Jena rätselt über Ergebniskrise

Auch am Samstag gab es für den FC Carl Zeiss Jena nichts zu holen: Das 2:3 gegen den BFC Dynamo war die zweite Niederlage im dritten Spiel des Jahres. In der Tabelle geht es damit abwärts für die Elf von Henning Bürger. Und doch brachte die Partie auch positive Erkenntnisse.

Nils Butzen (Jena) gegen Vasilios Dedidis (BFC): Carl Zeiss steckt in der Ergebniskrise. IMAGO/Bild13

Der FC Carl Zeiss Jena findet einfach nicht zurück in die Erfolgsspur. Seit dem 1:0 über den ZFC Meuselwitz Anfang Dezember des vergangenen Jahres haben die Thüringer nicht mehr gewonnen. Auch der Trainerwechsel von René Klingbeil hin zu Henning Bürger im Winter verpuffte bislang wirkungslos. Am vergangenen Samstag verloren die Jenaer vor 4513 Zuschauern im Ernst-Abbe-Sportfeld mit 2:3 (2:2) gegen den Titelaspiranten BFC Dynamo, rutschen damit in die zweite Tabellenhälfte der Regionalliga Nordost ab.

Ratlosigkeit herrschte im Jenaer Lager danach. Offensivkraft Elias Löder, der bereits elf Saisontore auf dem Konto hat, brachte es auf den Punkt: "Wir machen ein gutes Spiel, hauen uns überragend rein und kriegen drei solche Gurkendinger rein." Wahrhaftig hatte der BFC Dynamo kaum mehr als diese drei Gelegenheiten, während der FC Carl Zeiss sich zu mühen hatte, selbst für so etwas wie Gefahr zu sorgen: "Wir müssen immer alles geben, um uns Chancen zu erarbeiten. Das ist unser Punkt, an dem wir nicht so richtig vorwärtskommen", erklärte deshalb Cheftrainer Bürger.

Der 54 Jahre alte Fußball-Lehrer setzt vor allen Dingen darauf, dass sein Regisseur Justin Petermann nach seiner schweren Verletzung wieder richtig in Fahrt kommt. "Die Leistungskurve zeigt nach oben, das spüren wir auf dem Platz", sagt Petermann, der von Ende Juli bis Januar mit einer Knieverletzung pausieren musste. Er könne das genaue Problem nicht verorten, wisse nicht, ob es Kaltschnäuzigkeit ist, die fehle, oder ob einfach nur mal der Knoten platzen müsse "Wenn wir im Strafraum sind, wird es brenzlig. Aber der Ball geht nicht rein", sagt der Mittelfeldspieler.

Youngster im Aufwind

Und doch: Diese Niederlage darf Hoffnung machen. Speziell die aus der eigenen Akademie hoch gezogenen Youngster wie Justin Smyla (19), der nach seinem Nasenbeinbruch erstmals mit Maske auf dem Platz stand, oder Felix Boelter, gerade 18 Jahre alt, finden sich bei den Profis immer besser zurecht. Zudem waren spielerische Ansätze in der Offensive zu erkennen, die zeigen, dass die Zeiss-Profis die Spiel-Idee von Henning Bürger inzwischen verstanden haben.

Die nächste Gelegenheit, endlich wieder einen Sieg einzufahren, besteht bereits am kommenden Dienstag. Dann geht es zum Nachholspiel nach Eilenburg. Die Randleipziger stecken tief im Abstiegskampf, brauchen jeden Punkt. Der FCC muss auf der Hut sein, nicht selbst noch in den Tabellenkeller abzurutschen.